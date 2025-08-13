قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر جرام الذهب الآن في مصر
هل يجوز الزواج من شاب لا يُصلي؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
إسرائيل تبحث تهجير الفلسطينيين إلى جنوب السودان | تفاصيل
ضوابط التعيين في الوظائف الحكومية .. وفقاً للقانون
الأزمة مستمرة.. إعلامي: الزمالك يرد على شكوى «زيزو» ويُطالبه بـ20 مليون جنيه
وزير الخارجية الأمريكي: نحن بصدد تصنيف «الإخوان» كمنظمة إرهابية
انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025
ماء الليمون .. مشروب صباحي مُذهل لفقدان الوزن والوقاية من الأمراض وتحسين الهضم
أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن
روسيا تخطط لإغلاق شبكة الإنترنت لأكثر من أسبوع في شبه جزيرة القرم
مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 13 أغسطس بالقاهرة والمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ضوابط التعيين في الوظائف الحكومية .. وفقاً للقانون

وظائف
وظائف
حسن رضوان

 حدّد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها للتعيين في الوظائف الحكومية.

هذه الشروط تستهدف اختيار الأكفأ والأقدر على أداء المهام، مع مراعاة النزاهة والشفافية في إجراءات التعيين، بما يضمن تحقيق الكفاءة في الجهاز الإداري للدولة.


وحسب المادة (12) من قانون الخدمة المدنية يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا".
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الالكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

ووفق المادة (16) من قانون الخدمة المدنية يجوز التعاقد في حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:

1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.

مدة اختبار المعينين الجدد
 

وحسب المادة 15 من قانون الخدمة المدنية يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.

ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.


وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".

ووفق المادة (14) يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:

1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.

7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًّا.

قانون الخدمة المدنية الوظائف الحكومية رئيس الجمهورية الجهاز الإداري للدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

سارة خليفة

أبوس إيدك بلاش تفضحيني.. ماذا حدث مع سارة خليفة والسواق.. التحقيقات تكشف المستور

حديقة الحيوان

باقى أسابيع على افتتاحها.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة

تعدى على طبيية

عقب الحكم.. أسرة الطبيبة المتعد.ى عليها ووالدتها: الحكم سريع وأثلج صدورنا

أرشيفية

11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"

ملصحة الضرائب

رسالة عاجلة لـ الضرائب بشأن الإعفاء الكامل من الغرامات | تفاصيل

الإيجار القديم

التسجيل بدأ.. كيف تحصل على شقة بديلة للإيجار القديم؟

مجلس الشيوخ

ننشر أسماء الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ بالنظام الفردي

ترشيحاتنا

أرشيفية

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء إيطاليا يبحثان الأوضاع في غزة

أرشيفية

وزير الدفاع يرفض لقاء رئيس الأركان.. أزمة غير مسبوقة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي

أرشيفية

رئيس الوزراء المجري: روسيا انتصرت في الحرب بأوكرانيا

بالصور

سر بصل الكشري المقرمش مثل المطاعم .. اعرفي الطريقة بخطوات بسيطة

طريقة عمل بصل الكشري المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل بصل الكشري المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل بصل الكشري المقرمش مثل المطاعم

هذا ما تعنيه العلامات الملونة أسفل «كبوت» سيارتك الجديدة

العلامات الملونة تحت الكبوت
العلامات الملونة تحت الكبوت
العلامات الملونة تحت الكبوت

لماذا تطاردك الكوابيس كل ليلة؟.. خبراء يُفسّرون الأسباب الخفية وراء الأحلام المُزعجة

اسباب رؤية الأحلام المزعجة
اسباب رؤية الأحلام المزعجة
اسباب رؤية الأحلام المزعجة

ماء الليمون .. مشروب صباحي مُذهل لفقدان الوزن والوقاية من الأمراض وتحسين الهضم

فوائد ماء الليمون في الصيف
فوائد ماء الليمون في الصيف
فوائد ماء الليمون في الصيف

فيديو

نوال الزغبي

نوال الزغبي تقترب من نصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيها «الله كبير» |فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حولوهم مدارس عربي .. قرار عاجل بشأن طلاب اللغات | ماذا حدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد