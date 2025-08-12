النائب محمد موسى : سنعمل معًا لخدمة المنوفية ودعم قضايا المواطن

أعرب النائب محمد موسى، الفائز بمقعد مجلس الشيوخ الفردي عن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنوفية، عن شكره العميق لقيادات الحزب على ثقتهم في اختياره لتمثيل الحزب داخل البرلمان، ولأبناء محافظة المنوفية عامة وأهالي بركة السبع خاصة على دعمهم الكبير وثقتهم، مؤكدًا أن هذا الفوز هو أمانة ومسؤولية لخدمة الوطن والمواطن.

وأضاف موسى أن انتخابات مجلس الشيوخ كانت مشهدًا مشرفًا عكس وعي الشارع المصري، موجّهًا الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على ما قامت به من جهود لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن المنوفية، أنه سيحرص خلال المرحلة المقبلة على العمل صفًا واحدًا مع أهالي المحافظة من أجل مصلحة الوطن، كما أنه يحرص على تبنى أجندة تستهدف العمل على تعزيز دور الشباب في جميع أنحاء المحافظة من خلال التدريب والتأهيل، وفتح آفاق لإنشاء مصانع جديدة وإلى جانب تمكين المرأة وتعزيز دورها الريادي.

وشدد على أن رؤيته تتضمن المضي في دفع عجلة التنمية الشاملة في المنوفية، والانتهاء من مشروعات البنية التحتية، لجذب الاستثمارات، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وبناء حياة أفضل لكل المواطنين، مع دعم الفئات الأكثر احتياجًا، والاهتمام بذوي الهمم وتأهيلهم، ودعم الفلاحين وتوفير التأمين الطبي الشامل لهم.

واختتم موسى بتأكيد التزامه برؤية حزب الجبهة الوطنية، التي تضع على رأس أولوياتها تمكين الشباب والمرأة، وتحقيق التنمية في الريف والمناطق الأكثر احتياجًا، والانحياز الدائم لقضايا المواطن البسيط، مشددًا على أن فوزه تحت راية حزب الجبهة الوطنية، يعكس قدرة الحزب على ترسيخ حضوره في الشارع المصري وكسب ثقة المواطنين في فترة وجيزة.