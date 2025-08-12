بين 10 مرشحين.. جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بـ 5 محافظات

أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في خمس محافظات، حيث يتنافس خلالها 10 مرشحين على المقاعد المتبقية.

وأوضح بدوي أن المحافظات التي ستشهد جولة الإعادة هي: الغربية، بني سويف، الأقصر، الإسماعيلية، والوادي الجديد، وذلك بعد عدم حسم النتائج في الجولة الأولى.

وجاءت تفاصيل جولة الإعادة على النحو التالي:

محافظة الغربية: بين كل من مجدي السيد عبد الله البري وأحمد مصطفى محمد الجعبري.

محافظة بني سويف: بين كل من هشام محمد مجدي محمد عبد الحميد وعلي فايز بدوي علي.

محافظة الأقصر: بين كل من محمد عبد العليم حسين محمد ومحمد محمود ياسين أبو السعود.

محافظة الإسماعيلية: بين كل من مجدي سعد علي زايد ومحمد غنام أحمد عمر.

محافظة الوادي الجديد: بين كل من عبد الحكم أحمد جبالي عيسى وخيري محمد خضر علي.