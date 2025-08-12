بعد تحرك البرلمان.. كيف يقي قانون العمل الموظفين من درجات الحرارة الشديدة

طالبت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بإصدار قرار وزارى ملزم لجميع المحافظين، بموجبه يحظر عمل عمال النظافة خلال فترة الظهيرة، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة في مصر خلال هذه الأيام، وذلك عقب وفاة عامل نظافة بمركز ومدينة الزقازيق.

وقالت النائبة- في طلب تقدمت به إلى وزيرة التنمية المحلية- أن هناك تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية في مصر تحذر المواطنين من الخروج خلال فترات الظهيرة والتعرض لأشعة الشمس تزامنًا مع موجة الحر التي تضرب البلاد هذا الأسبوع، وتصل درجات الحرارة المحسوسة فيها إلى 47 درجة مئوية، نتيجة تأثر البلاد بما يسمى القبة الحرارية.

وشددت النائبة آمال عبدالحميد، على ضرورة تأمين وحماية عمال النظافة والعاملين في المواقع المكشوفة من التعرض المباشر لأشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الساعة الرابعة عصرًا لحين انتهاء الموجة الحارة، حفاظًا على حياتهم وسلامتهم، وتقديرًا من المجتمع لدورهم.

حماية قانون العمل الموظفين في هذه الأجواء

وفي هذا السياق، لم يغفل قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مواجهة مثل هذه التحديات، حيث ألزم المنشآت بتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة تراعي معايير السلامة والصحة المهنية.

إجازة للموظفين بسبب درجات الحرارة

ونصت مادة (246) من قانون العمل على أن تلتزم المنشأة ، وفروعها ، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية ، وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل ، وفقًا لمعايير التعرض والحدود العتبية ، وبما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلى :

- الوطأة الحرارية والبرودة .

- الضوضاء والاهتزازات .

- شدة الاستضاءة .

- الإشعاعات الضارة والخطرة ( مؤينة - غير مؤينة) .

- تغيرات الضغط الجوى .

- مخاطر الانفجار .