هل تمنحك الحرارة الشديدة إجازة رسمية؟.. قانون العمل الجديد يحسم الجدل

تمر مصر في هذه الأيام بموجة طقس حارة وتتصاعد درجات الحرارة بشكل ملحوظ مصحوبة برطوبة عالية، لتفرض أجواء مرهقة للعاملين في معظم أنحاء البلاد.

وتشتد الحرارة والرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، في ساعات النهار، بينما تشهد السواحل الشمالية طقس حار رطب، ويكون الطقس ليلا مائلا للحرارة على أغلب المناطق.

اتخاذ الحيطة بسبب الحرارة الشديدة

وقد دعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة، بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب المياه، خاصة خلال ساعات الذروة، إلى جانب الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.

ومن المتوقع استمرار هذه الموجة حتى نهاية الأسبوع، وهو ما يحتم على الجميع تجنب التعرض لهذه الأشعة قدر الإمكان.

حماية قانون العمل الموظفين في هذه الأجواء

وفي هذا السياق، لم يغفل قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مواجهة مثل هذه التحديات، حيث ألزم المنشآت بتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة تراعي معايير السلامة والصحة المهنية.

إجازة للموظفين بسبب درجات الحرارة

ونصت مادة (246) من قانون العمل على أن تلتزم المنشأة ، وفروعها ، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية ، وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل ، وفقًا لمعايير التعرض والحدود العتبية ، وبما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلى :

١- الوطأة الحرارية والبرودة .

2- الضوضاء والاهتزازات .

3- شدة الاستضاءة .

4- الإشعاعات الضارة والخطرة ( مؤينة - غير مؤينة) .

5- تغيرات الضغط الجوى .

٦- مخاطر الانفجار .

أيضا نصت مادة (247) على أن تلتزم المنشأة ، وفروعها باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، بما يكفل الوقاية من المخاطر الهندسية (ميكانيكية - كهربائية - تشييد وبناء - المواءمة) ، وعلى الأخص ما يأتي :

١- كل خطر ينشأ عن معدات وأدوات رفع وجر ، ووسائل الانتقال ، والتداول ، ونقل الحركة .

٢- كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء ، والحفر ، ومخاطر الانهيار ، والسقوط .

3- كل خطر ينشأ عن الكهرباء (الديناميكية والاستاتيكية) .

٤- كل خطر ينشأ عن عدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعدات والآلات ، وبين مكان العمل .