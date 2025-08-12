قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد على اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على الأمن المائي
المنوفية وقنا والفيوم وأسوان.. رئيس الوطنية للانتخابات يعلن أسماء الفائزين بنظام الفردي بانتخابات الشيوخ
11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"
الهيئة الوطنية: 516 ألف صوت باطل بنظام الفردي في انتخابات الشيوخ
بث مباشر| أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب
رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات يعلن عن أسماء المرشحين الفائزين بمقاعد مجلس الشيوخ بمحافظات الشرقية والبحيرة
الأعلى في تاريخ المجلس .. الهيئة الوطنية للانتخابات: 17.1 % نسبة المشاركة في انتخابات الشيوخ
رئيس الوطنية للانتخابات: عدد من أدلوا بأصواتهم في انتخابات الشيوخ 11 مليون و837 الف ناخبا بنسبة 17.1 %
الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الشيوخ على المقاعد الفردية بالجيزة والإسكندرية
وزير الأوقاف يبحث مع قيادات دينية من الأردن والجزائر والإمارات تعزيز التعاون
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ
مؤتمر الإفتاء العاشر| علماء يطالبون بإنشاء نموذج عالمي للمفتي الرشيد.. ويؤكدون: الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الاجتهاد البشري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الخبرة تسبق التشريع.. اختصاصات الشيوخ تعيد التوازن للعمل البرلماني

حسن رضوان

 يظهر مجلس الشيوخ كصوت راشد يدعم توازن السلطات ويعزز مبدأ التشاور المؤسسي في إدارة شؤون الدولة، فقد حدد قانون مجلس الشيوخ، في مادته الثامنة، مجموعة من الملفات المصيرية التي لا يُتخذ فيها القرار دون الرجوع إلى رأي هذه الغرفة البرلمانية، وعلى رأسها تعديلات الدستور، معاهدات الصلح والسيادة، ومشروعات القوانين المكملة للدستور.

ويمتد دور المجلس ليشمل إبداء الرأي في خطط التنمية والسياسة العامة، إلى جانب الموضوعات التي تُحال إليه من رئيس الجمهورية ذات الصلة بالشأنين العربي والدولي، ما يعكس موقعه المحوري في صناعة القرار الوطني، بعيدًا عن التشريع المباشر، ولكن في صميم القضايا الجوهرية.

فبحسب المادة 8، لا يقتصر دور المجلس على الجانب التشريعي فقط، بل يتعداه إلى المشاركة في صياغة القرارات المصيرية للدولة، حيث يُؤخذ رأيه في تعديل الدستور، ومعاهدات الصلح والسيادة، والخطة العامة للتنمية، ومشروعات القوانين الأساسية، إضافة إلى ما يُحال إليه من رئيس الجمهورية في قضايا السياسة العامة، والعلاقات الخارجية، والشأن العربي.

ويُلزم القانون المجلس بأن يُخطر رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور، ما يعزز من مبدأ التكامل المؤسسي والتوازن في صنع القرار.

كما تحدد المادة 6 أن مدة عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من أول اجتماع، بينما تشير المادة 7 إلى أن اختصاصاته تشمل تدعيم دعائم الديمقراطية، وحماية الحقوق والحريات، وتعزيز قيم المجتمع والسلام الاجتماعي.

وفي السياق الانتخابي، حسمت القائمة الوطنية من أجل مصر مقاعد القائمة الموحدة بالتزكية، لعدم وجود منافس، وسط مشاركة 12 حزبًا وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ومع ترقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتائج الرسمية، تتجه الأنظار إلى التشكيل الجديد لمجلس الشيوخ الذي سيحمل على عاتقه ملفات كبرى، في مقدمتها دعم استقرار الدولة وصون مصالحها العليا داخليًا وخارجيًا.

