أحمد العادلي: الصعيد أبرز أولوياتي داخل مجلس الشيوخ

أعرب المستشار أحمد مصطفى العادلي، عضو مجلس الشيوخ 2025 عن حزب الجبهة الوطنية، عن خالص شكره وامتنانه لقيادات الحزب على الثقة الكبيرة بترشيحه، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل حافزًا قويًا للعمل الجاد والمخلص من أجل خدمة الوطن والمواطن، موجها الشكر ايضا لأبناء دائرته ولكل من شارك في الانتخابات البرلمانية، معتبرًا أن هذه المشاركة الواسعة تعكس وعي الشعب بأهمية دوره في دعم مسيرة الدولة.

وأوضح العادلي، أن برنامجه الانتخابي يضع الصعيد في قلب الاهتمامات، من خلال العمل على دعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظات الجنوبية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل للشباب، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، التزامه الكامل بالوقوف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب وحدة الصف وتكاتف جميع الجهود، مشيرًا إلى أن دوره في مجلس الشيوخ سيركز على تقديم مقترحات وحلول عملية تعزز مسيرة التنمية وتحقق مصلحة المواطنين.

وأشار العادلي، إلى أهمية دور مجلس الشيوخ كمنصة للحوار الوطني وبيت خبرة يقدم الرأي والمشورة في القوانين والسياسات العامة، موضحًا أنه سيعمل على أن تكون توصيات المجلس نابعة من الواقع الميداني واحتياجات المواطنين الفعلية.

وشدد عضو ملس الشيوخ، على عزمه التواصل المستمر مع المواطنين من خلال اللقاءات المباشرة والمكاتب البرلمانية، لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدًا أن النائب الناجح هو الذي يظل قريبًا من الناس وقضاياهم، مؤكدا على أن العمل البرلماني شراكة بين النائب والمواطن، وأنه سيبذل كل جهده لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة في الصعيد وكل أنحاء الجمهورية.