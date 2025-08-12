محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية: ثقة المواطنين دافع لمزيد من العطاء

وجّه الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ 2025 عن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، الشكر لأبناء دائرته ولكل من شارك في الانتخابات ودعمه ومنحه صوته، مؤكدًا أن هذه الثقة الغالية تمثل تكليفًا قبل أن تكون تشريفًا، ومسؤولية وطنية سيبذل قصارى جهده للوفاء بها.

وأكد البدري، أن فوزه بمقعد مجلس الشيوخ يعكس إيمان المواطنين ببرنامجه الانتخابي الذي طرحه خلال اللقاءات الجماهيرية، والذي يركز على تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير البنية التحتية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن حياة كريمة لكل مواطن.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن دوره تحت قبة مجلس الشيوخ سيتركز على المشاركة الفعّالة في دراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة، وتقديم الرؤى والمقترحات التي تدعم خطط الدولة في مسيرة التنمية الشاملة، لافتًا إلى أنه سيعمل على نقل مطالب المواطنين إلى الجهات المختصة والعمل على حلها.

وأضاف البدري، أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا وثيقً