حزب الجبهة الوطنية يطرح رؤى استثمارية وسياحية عبر ممثليه في مؤتمر المصريين بالخارج

​التقى أيمن علام، أمين أمانة شؤون المصريين بالخارج بحزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء، بالسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج، لمناقشة القضايا التي تهم المصريين في الخارج. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "من كل مكان... مصر العنوان" بالقاهرة، الذي استضاف العديد من الشخصيات البارزة في الخارجية المصرية وممثلي الجاليات المصرية حول العالم.

​وعلى هامش المؤتمر، التقى علام بالمهندسة ميرفت خليل، رئيس اتحاد المصريين بالخارج في بريطانيا، وناقش معها التحديات والمشكلات التي يواجهها المصريون المقيمون في المملكة المتحدة، حيث وعدت خليل بالعمل على حلها. كما التقى بخالد بدير، رئيس اتحاد المصريين في لبنان، واستعرض معه أحوال الجالية المصرية هناك.

​وأكد أمين شؤون المصريين بالخارج بحزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء أنه سيعمل على التواصل مع ممثلي الجاليات لدعم القطاع السياحي في جنوب سيناء وجذب الاستثمارات في مجالاتها المتنوعة، لا سيما الزراعة والسياحة البيئية والعلاجية.

​وزير الخارجية ينقل تحيات الرئيس ويؤكد دور المصريين بالخارج

​وفي كلمته الافتتاحية، نقل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جميع أبناء الوطن في الخارج. وأكد أن المؤتمر يعد منبرًا هامًا للتواصل والحوار، ويهدف إلى بحث سبل دعم الدولة للمصريين في الخارج وتسهيل شؤونهم، بالإضافة إلى استعراض مساهماتهم في مسيرة التنمية.

​وأوضح عبد العاطي أن شعار المؤتمر هذا العام "من أم الدنيا ... لكل الدنيا" يعكس الانتشار الواسع للمصريين حول العالم، وحرص الدولة على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لهم. وأشار إلى أن أبناء مصر في الخارج هم جزء أصيل من الشعب المصري، ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، مؤكدًا أنهم سفراء لوطنهم وصوته وصورته الحضارية في العالم.

​وأضاف الوزير أن النسخة الخامسة من المؤتمر ستشهد إطلاق مبادرات لتعزيز التعاون مع المصريين بالخارج ودعم الروابط الثقافية بالوطن، ليكونوا شركاء فاعلين في تحقيق أهداف "التنمية المستدامة والشاملة" من خلال علمهم وخبراتهم واستثماراتهم. ودعا جميع المصريين بالخارج إلى الاطلاع على برنامج عمل الحكومة واقتراح مجالات ومبادرات للمساهمة فيها.

​فرص الاستثمار في مصر

​وشارك وزير الخارجية في الجلسة الأولى للمؤتمر تحت عنوان "فرص وآفاق الاستثمار في مصر"، التي تناولت التسهيلات والمحفزات الاستثمارية التي تقدمها الدولة، والمشاريع القومية الكبرى، والتوسع في بناء المدن الجديدة. كما استعرضت الجلسة أهم المنتجات المصرفية المتاحة للمصريين بالخارج، مثل الشهادات الدولارية وصناديق الاستثمار.

​واستعرض الدكتور بدر عبد العاطي نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الأخير، الذي نجح في جذب استثمارات أوروبية متنوعة إلى مصر، خاصة في قطاعات البنية التحتية المستدامة، والطاقة النظيفة، والأمن الغذائي.