أمين حزب الجبهة الوطنية بكفر الشيخ يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. صور

أدلى اللواء مسعد أبو سكين، أمين عام حزب الجبهة الوطنية بكفر الشيخ، اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمسقط رأسه بمركز الحامول.

وأشاد «أبو سكين» بوعي الناخبين ومشاركتهم الإيجابية في هذه الانتخابات البرلمانية باعتبارها واجبًا وطنيًا، مشيرًا إلى أن المشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم خطوة مهمة في طريق الجمهورية الجديدة.

جولة ميدانية لمحافظ كفر الشيخ

وفي سياق متصل، أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025م.

وشملت جولة المحافظ تفقد المركز الانتخابي بمدرسة الدكتور أحمد زويل الثانوية بنين بمدينة دسوق، واطمأن على انتظام التصويت منذ فتح اللجان في تمام التاسعة صباحًا، وعلى جاهزية المقار وتوافر كافة التسهيلات اللازمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم.

جاء ذلك بحضور جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.