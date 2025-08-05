واجب وطني.. وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

أدلى القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة مدرسة الشهيد نجيب فوزي سالم الإعدادية بنين بمدينة دسوق.

ودعا القمص بطرس بسطوروس إلى المشاركة الإيجابية والتفاعل البناء الإيجابي في هذا الاستحقاق الدستوري المهم باعتباره واجبًا وطنيًا ودستوريًا، مشيرًا إلى أن المشاركة فرصة عظيمة في رسم مستقبل مصر.

محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان دسوق

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025م.

وشملت جولة المحافظ تفقد المركز الانتخابي بمدرسة الدكتور أحمد زويل الثانوية بنين بمدينة دسوق، واطمأن على انتظام التصويت منذ فتح اللجان في تمام التاسعة صباحًا، وعلى جاهزية المقار وتوافر كافة التسهيلات اللازمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، وذلك بحضور جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.