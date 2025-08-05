انتخابات مجلس الشيوخ.. تزايد الإقبال على لجان كفر الشيخ |صور

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إقبالاً متزايدًا على لجان انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025م، خاصة في القرى التي ينتمي إليها المرشحون في مراكز كفر الشيخ، وقلين وبيلا والبرلس ودسوق وسيدي سالم.

وحرص كبار السن والسيدات والفتيات في محافظة كفر الشيخ على الإدلاء بأصواتهم الانتخابية وسط أجواء تنظيمية وحشد من الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب مستقبل وطن والجبهة الوطنية وحماة الوطن.

وأشار إلى التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتأمين المقار الانتخابية وتيسير إجراءات التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن بيئة آمنة وسهلة لجميع الناخبين.

غرف عمليات لمتابعة انتظام الانتخابات

ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية في يومها الثاني بجميع لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025 على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق اللحظي مع غرف العمليات الفرعية في جميع الوحدات المحلية، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وحل أية معوقات فورًا، بما يكفل انتظام التصويت وضمان الشفافية والنزاهة.

وأشار إلى التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتأمين المقار الانتخابية وتيسير إجراءات التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن بيئة آمنة وسهلة لجميع الناخبين.