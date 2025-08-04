قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاقبها بوصلة تعذيب.. الإعدام لقاتـ.ل نجلته الخصوص بالقليوبية
إغلاق تيك توك في مصر| هل يهدد ويربك بيئة الاستثمار الرقمي؟.. خبير يجيب
المصريين الأحرار: نخوض معركة الشيوخ.. وجولات مكثفة لمرشحي الحزب وأماناته
سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي
بعد مد وقت الانتخابات.. أحمد موسي: مؤشر إيجابي لحرص المواطنين على المشاركة
حجب التيك توك في مصر في هذه الحالة.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة جديدة
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بلباو وديا
رغم غلق اللجان بانتخابات مجلس الشيوخ.. زحام على مدارس القاهرة وقرار من الهيئة الوطنية
أحمد موسى يواصل فتح الملفات الساخنة في على مسئوليتي.. ومتابعة حية لانتخابات مجلس الشيوخ وتطورات المشهد الإقليمي
مجلس الشيوخ.. أحمد موسي: مد التصويت في هذه اللجان بسبب ارتفاع الإقبال
عقوبات رادعة.. اتصالات النواب: فرحة عارمة بين المواطنين بعد القبض على البلوجرز
غلق اللجان الفرعية المخصصة لاستقبال الناخبين بانتخابات مجلس الشيوخ وانتهاء اليوم الأول للتصويت بالداخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس حزب الجبهة الوطنية: نحرص على التأثير الحقيقي في "الشيوخ".. ونؤمن بضرورة تمكين الشباب المؤهل| صور

عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية خلال تواجده داخل غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير الانتخابات
عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية خلال تواجده داخل غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير الانتخابات
عبد الرحمن سرحان

حرص الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، على التواجد داخل غرفة العمليات المركزية للحزب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، لمتابعة سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والاطمئنان على انتظام عملية التصويت في مختلف المحافظات.

وجاء ذلك بمشاركة قيادات الحزب، وعلى رأسهم السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، نواب رئيس الحزب اللواء محمود شعراوي، النائب محمد أبو العينين، النائب أحمد رسلان، أمين التنظيم بالحزب، والمستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، والنائبة إيمان العجوز، نائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية.


وتفقد "الجزار" أعمال غرفة العمليات المركزية بنفسه، من خلال التواصل المباشر وعبر برنامج "الزوم" مع أمناء الحزب في جميع المحافظات، وذلك للوقوف على نسب الإقبال والمشاركة وتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين أو مندوبي الحزب داخل اللجان، والتأكد من انتظام العملية الانتخابية داخل اللجان المختلفة.

وأكد رئيس الحزب خلال متابعته، أن المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني ودستوري، مشيدًا بالحضور اللافت من المواطنين، خاصة في الساعات الأولى من فتح لجان الاقتراع، وهو ما يعكس وعي الشارع المصري بأهمية المرحلة ودوره في دعم الاستقرار السياسي والمؤسسي للدولة.

كما أشار رئيس حزب الجبهة الوطنية، إلى أن غرفة العمليات تلقت تقارير إيجابية بشأن الإقبال في العديد من المحافظات، مؤكدًا أن الحزب على استعداد كامل لتقديم الدعم اللوجستي لأعضائه ومندوبيه من أجل ضمان المشاركة الفعالة والتيسير على الناخبين.

وأكد الدكتور المهندس عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الحزب يخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بهدف تحقيق تأثير حقيقي وفعّال داخل المجلس، من خلال مرشحين يمتلكون الكفاءة والرؤية والقدرة على الإسهام في صناعة السياسات ودعم مؤسسات الدولة.

وأكد الجزار، على أن حزب الجبهة الوطنية يخوض هذا الاستحقاق الوطني بروح التنافس الشريف والمشاركة ليس المغالبة، إيمانًا منه بالدور الذي يجب أن تقوم به الأحزاب في بناء الوطن وترسيخ مسيرة الديمقراطية.


وقال الجزار إن تمكين الشباب المؤهل يمثل أولوية أساسية في رؤية الحزب، مؤكدًا إيمانه العميق بدور الشباب في النهوض بالوطن، موجهًا خلال تفقده غرفة عمليات الحزب،  التحية لكوادر الحزب من الشباب الذين يشاركون بفاعلية في غرفة العمليات المشكلة من أجل متابعة سير العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وأضاف رئيس حزب الجبهة الوطنية أن ما يميز الحزب عن غيره من الكيانات السياسية، هو أنه يضم نخبة من القامات الرفيعة والخبرات الكبيرة، فرغم حداثة تكوينه، إلا أن ما يمتلكه من كوادر مؤهلة يجعله حزبًا راسخًا بقيمة الأحزاب العريقة.

وشدد الجزار على أن الحزب يسعى لتحقيق صالح المجتمع والمواطن، انطلاقًا من مسؤولية وطنية تجاه دعم الدولة في ظل التحديات التي تواجهها، لا سيما الهجوم الحاد الذي تتعرض له الدولة المصرية من الخارج ومن جماعة الإخوان الإرهابية.


واختتم الدكتور عاصم الجزار حديثه إلى شباب حزب الجبهة الوطنية بالتأكيد على أن الأمل معقود عليهم في حماية الوطن والحفاظ على منظومة القيم التي باتت مهددة بالانهيار، وصون الهوية المصرية في مواجهة محاولات التشويه المتعمد.


ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، لشباب الحزب أن الحزب يولي أهمية كبيرة للدور التثقيفي للشباب المتعلق بالعملية الانتخابية والعمل السياسي لبناء كوادر مؤهلة، انطلاقًا من إيمانه بأن الوعي هو الركيزة الأساسية للمشاركة الفاعلة في صناعة القرار.

وقال شعراوي إن مصر مستهدفة من قوى معادية تسعى إلى زعزعة استقرارها، مشددًا على أن الأمل معقود على الشباب، الذين يمثلون أكثر من 60% من المجتمع، في مواجهة هذه التحديات وبناء غدٍ أفضل لوطنهم.

وأضاف: "الشباب هم المستقبل، وهم أول خطوة في طريق بناء الدولة الحديثة... بيكم مصر تسعد، وبيكم تفتخر دائمًا"، مشيدًا بالاندماج الكبير والفعال الذي يلمسه داخل صفوف شباب حزب الجبهة الوطنية، وإصرارهم على التفاعل مع قضايا الوطن بروح مسؤولة وواعية.


فيما يشير المستشار علاء فؤاد، رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، إلى أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في بناء المستقبل، وأن الحزب يعوّل عليهم في الدفع بعجلة العمل الوطني، مشيرًا إلى أن مشاركتهم الفاعلة في متابعة سير العملية الانتخابية تعكس وعيهم وإدراكهم لحجم المسؤولية.

وأضاف "فؤاد" أن الحزب يعتمد على طاقات شبابه في مختلف المحافظات لمتابعة مجريات انتخابات مجلس الشيوخ، وضمان سيرها بنزاهة وانتظام، مشيدًا بالجهود التي يبذلونها، والتي تُعد ترجمة حقيقية لإرادتهم الوطنية واستعدادهم الدائم لتحمل المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.

عاصم الجزار الجبهة الوطنية العمليات المركزية غرفة العمليات المركزية انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ازاي اعرف لجنتي موعد فتح اللجان الانتخابية صناديق الاقتراع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات جميع كليات المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2025| علمي علوم

ترشيحاتنا

جنرال موتورز

7 أسباب مقنِعة لاستخدام المركبات الكهربائية

وفد من وعاظ الأزهر الشريف يدلون بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

وفد من وعاظ الأزهر الشريف يدلون بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ 2025| صور

وفد إدارة الحسينية التعليمة للإدلاء بأصواتهم

وفد إدارة الحسينية التعليمة يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025| صور

بالصور

احذر فاكهة الصيف.. أضرار المانجو على جسمك ومريض السكر

اضرار المانجو
اضرار المانجو
اضرار المانجو

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

زى المحلات .. طريقة عمل البيتزا في المنزل والطعم خيالي

البيتزا
البيتزا
البيتزا

من الأقوى في السوق السعودي؟ مقارنة بين هافال H9 وجيتور T2

هافال وجيتور
هافال وجيتور
هافال وجيتور

فيديو

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد