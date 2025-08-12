قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية لـ نظيره بالقدس: علاقة مصر وفلسطين يحكمها رحم العلم والجوار
رسالة عاجلة لـ الضرائب بشأن الإعفاء الكامل من الغرامات | تفاصيل
أمينة النقاش لـ صدى البلد : مناقشة وجود حلول عقلانية لقانون الإيجار القديم على أولوياتي
مباراة مجنونة.. منتخب الناشئين يتعادل مع الدنمارك ويتأهل لربع نهائي مونديال اليد
أحمد موسى: إسرائيل دمرت الجيش السوري.. والشرع لا يستطيع إنشاء قاعدة عسكرية واحدة
صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز .. ورد فعلها يصدم الجمهور
زاهي حواس عن افتتاح المتحف المصري الكبير: هيبقى حفل أسطوري يستناه العالم
طرد نائبة من برلمان نيوزيلندا بسبب حديثها عن فلسطين.. ماذا قالت؟
تأهل مصر برفقة الدنمارك إلى ربع نهائي مونديال اليد
رئيس أوغندا: أشكر الرئيس السيسي على إمداد بلادي بالأمصال
وزير سابق: الإخوان يخدمون في الجيش والشرطة الإسرائيلية
الهلال الأحمر يكشف خطة مصر لاستكمال دعم الشعب الفلسطيني
برلمان

النائب عادل مأمون : حزب الجبهة الوطنية وُلد كبيرًا وسيظل في خدمة الوطن

النائب عادل مأمون
النائب عادل مأمون
حسن رضوان

أعرب النائب عادل مأمون عتمان، الفائز بمقعد القائمة الوطنية عن حزب الجبهة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ، عن بالغ فخره واعتزازه بالثقة الغالية التي منحه إياها أبناء الشعب المصري، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية بفوزه في الانتخابات عن الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر في أول استحقاق انتخابي يخوضه الحزب.


وقال عتمان " أشكر كل من وضع ثقته فيّ وفي حزب الجبهة الوطنية، وأتعهد بأن أكون على قدر هذه الثقة، مدافعًا عن مصالح الوطن والمواطن، وملتزمًا بالعمل الجاد لخدمة قضايا الشعب تحت قبة مجلس الشيوخ. 


كما أوجه خالص التقدير لكل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات، لما بذلته من جهود كبيرة لتوفير مناخ انتخابي نزيه وشفاف."


وأضاف:" هذا الفوز ليس فوزي وحدي، بل هو فوز لكل أعضاء حزب الجبهة الوطنية وقياداته، الذين أثبتوا أن الحزب وُلد كبيرًا وقادرًا على المنافسة بقوة، ونعد بأن يكون لنا دور بارز في دعم مسيرة التنمية والبناء التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي."  

لنائب عادل مأمون عتمان حزب الجبهة الوطنية انتخابات مجلس الشيوخ القائمة الوطنية الجبهة الوطنية

