النائب عادل مأمون : حزب الجبهة الوطنية وُلد كبيرًا وسيظل في خدمة الوطن

أعرب النائب عادل مأمون عتمان، الفائز بمقعد القائمة الوطنية عن حزب الجبهة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ، عن بالغ فخره واعتزازه بالثقة الغالية التي منحه إياها أبناء الشعب المصري، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية بفوزه في الانتخابات عن الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر في أول استحقاق انتخابي يخوضه الحزب.



وقال عتمان " أشكر كل من وضع ثقته فيّ وفي حزب الجبهة الوطنية، وأتعهد بأن أكون على قدر هذه الثقة، مدافعًا عن مصالح الوطن والمواطن، وملتزمًا بالعمل الجاد لخدمة قضايا الشعب تحت قبة مجلس الشيوخ.



كما أوجه خالص التقدير لكل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات، لما بذلته من جهود كبيرة لتوفير مناخ انتخابي نزيه وشفاف."



وأضاف:" هذا الفوز ليس فوزي وحدي، بل هو فوز لكل أعضاء حزب الجبهة الوطنية وقياداته، الذين أثبتوا أن الحزب وُلد كبيرًا وقادرًا على المنافسة بقوة، ونعد بأن يكون لنا دور بارز في دعم مسيرة التنمية والبناء التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي."