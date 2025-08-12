أمين الفتوى: نعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الفتوى الصحيحة

قال الدكتور حازم داود، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعًا نعيشه جميعًا، حتى الأطفال والشباب باتوا يتعاملون معه، مشيرًا إلى أنه يحمل فرصًا كبيرة للتيسير وتقديم حلول جديدة، لكنه في الوقت نفسه ينطوي على تحديات ومخاطر قد تؤثر على حياة الإنسان، كما أشار فضيلة المفتي في كلمته، مستشهدًا بما يحدث في غزة.

الدكتور حازم داود: المؤتمر العالمي للإفتاء شهد 97 بحثًا محكمًا تناولت قضايا متعددة

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر العالمي للإفتاء، المنعقد تحت عنوان "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، يهدف إلى بحث سبل الاستفادة من هذه التقنية في خدمة الفتوى الصحيحة والابتعاد عن الفتاوى المضللة التي قد تُخرج الإنسان عن شرع الله، إضافة إلى وضع آليات لتفادي المخاطر المرتبطة بها.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المؤتمر شهد تقديم أكثر من 97 بحثًا محكمًا تناولت قضايا متعددة تهم الفرد العادي فيما يتعلق بمحاور المؤتمر، وتهدف إلى رفع الوعي بكيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه بالشكل الأمثل.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن من أبرز مخرجات المؤتمر "وثيقة القاهرة لأخلاقيات التعامل مع الذكاء الاصطناعي"، مؤكدًا أن نتائج المؤتمر ستنعكس على الواقع الإفتائي عالميًا، وهو ما سينعكس بدوره على المتلقي للفتوى.