بعد فوزه.. فايز أبو حرب: شكرًا للمواطنين وقيادات الحزب ودوري تحت القبة لخدمة الوطن

أعرب النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ 2025 عن حزب الجبهة الوطنية، عن خالص شكره وامتنانه لأبناء دائرته ولكل المواطنين الذين شاركوا في الانتخابات ومنحوه ثقتهم، مؤكدًا أن هذه الثقة الغالية تمثل أمانة ومسؤولية سيعمل بكل جهد وإخلاص على الوفاء بها تحت قبة المجلس.

ووجّه أبو حرب، الشكر لقيادات حزب الجبهة الوطنية على دعمهم الكبير وترشيحه باسم الحزب، مشيرًا إلى أن الحزب يحمل رؤية وطنية واضحة تضع المواطن في قلب الاهتمام، وتسعى إلى تقديم حلول عملية للمشكلات التي تواجه المجتمع، مع دعم مؤسسات الدولة في مسيرة البناء والتنمية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن برنامجه الانتخابي يتضمن عددًا من الأولويات، من أبرزها الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير البنية التحتية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص عمل وتساهم في تحسين مستوى المعيشة.

وأكد أبو حرب، أن دوره تحت قبة مجلس الشيوخ سيتركز على دراسة القضايا الوطنية الكبرى وتقديم الرأي والمشورة للسلطة التنفيذية