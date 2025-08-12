قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

يوستينا رامي: تشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب على رأس أولوياتي في مجلس الشيوخ

النائبة يوستينا رامي
النائبة يوستينا رامي
حسن رضوان

أعربت النائبة يوستينا رامي، عضو مجلس الشيوخ 2025 عن حزب الجبهة الوطنية، عن خالص شكرها وامتنانها للمواطنين الذين منحوا أصواتهم ودعمهم خلال الانتخابات، مؤكدة أن هذه الثقة تمثل دافعًا قويًا للعمل الجاد تحت قبة المجلس من أجل خدمة الوطن والمواطن.

ووجّهت يوستينا، الشكر لقيادات حزب الجبهة الوطنية على دعمهم الكبير وثقتهم في ترشيحها ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، مشيرة إلى أن الحزب يضع تمكين الشباب في صدارة اهتماماته، ويؤمن بقدرتهم على المساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الشاملة.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن برنامجها الانتخابي يركز على عدة محاور أساسية، أبرزها دعم المبادرات والمشروعات التي تعزز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية، وتوفير فرص تدريب وتأهيل تؤهلهم لسوق العمل، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، والاستفادة من التجارب الدولية فى مختلف المجالات.

كما أكدت على أهمية تطوير التعليم بمراحله المختلفة، والاهتمام بالأنشطة الثقافية والرياضية باعتبارها أدوات أساسية لبناء شخصية شابة قادرة على مواجهة التحديات.

وشددت يوستينا على أن دورها في مجلس الشيوخ سيكون امتدادًا لرؤية الحزب التي تضع المواطن – وخاصة فئة الشباب – في قلب الاهتمام، وأنها ستعمل على تقديم مقترحات تشريعية تدعم تمكينهم وتذلل العقبات أمام مشاركتهم في جميع المجالات.

وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد تواصلًا مباشرًا ومستمرًا مع المواطنين من خلال المكاتب البرلمانية واللقاءات الميدانية، للاستماع إلى مطالبهم وتبني القضايا التي تهمهم داخل المجلس، بما يضمن أن تكون القرارات والسياسات الصادرة معبرة عن احتياجاتهم الحقيقية.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن نجاح أي نائب يعتمد على العمل بروح الفريق والتعاون مع جميع الأطراف لتحقيق الصالح العام، مؤكدة التزامها الكامل بخدمة الوطن والمواطن.

يذكر أن يوستينا رامي كانت مرشحة حزب الجبهة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

مجلس الشيوخ 2025 النائبة يوستينا رامي مجلس الشيوخ حزب الجبهة الوطنية الانتخابات قبة المجلس

