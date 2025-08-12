رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات يعلن عن أسماء المرشحين الفائزين بمقاعد مجلس الشيوخ بمحافظات الشرقية والبحيرة

كشف المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، عن أسماء المرشحين الفائزين في إنتخابات مجلس الشيوخ، في عدد من المحافظات.

أسماء المرشحين الفائزين في محافظة الشرقية جاء كالتالي:

خالد محمد سعد حسن شحاتة

محمد مصطفى محمد لطفي

محمد سليم تلسيد عطية أيو الخير

يحيى عاطف الشافعي عصر

عمرو محمد عبد الحميد التونسي

أما على مستوى محافظة البحيرة فقد فاز المرشحون:

السيد سيد أحمد

محمد وجيه عبدالله

أحمد حسين عوض مرسي

عمرو سعد ذكي السعدي

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه بعد تلقي محاضر الحصر العددي لسائر اللجان الفرعية والعامة وإضافة أصوات المصريين في الخارج اجتمع مجلس إدارة الوطنية للانتخابات ظهر اليوم وأصدر قرار اعتماد النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ .



وقال حازم بدوي في كلمته في مؤتمر صحفي ، :" عدد من أدلوا باصواتهم بالداخل والخارج 11 مليون و837 الف و 828 ناخيبا بنسبة 17.1 %".

وتابع حازم بدوي :" عدد الاصوات الصحيحة 11 مليون و321 ألف و70 صوتا، وعدد الاصوات الباطلة 516 ألف و818".