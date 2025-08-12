قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد على اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على الأمن المائي
المنوفية وقنا والفيوم وأسوان.. رئيس الوطنية للانتخابات يعلن أسماء الفائزين بنظام الفردي بانتخابات الشيوخ
11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"
الهيئة الوطنية: 516 ألف صوت باطل بنظام الفردي في انتخابات الشيوخ
بث مباشر| أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب
رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات يعلن عن أسماء المرشحين الفائزين بمقاعد مجلس الشيوخ بمحافظات الشرقية والبحيرة
الأعلى في تاريخ المجلس .. الهيئة الوطنية للانتخابات: 17.1 % نسبة المشاركة في انتخابات الشيوخ
رئيس الوطنية للانتخابات: عدد من أدلوا بأصواتهم في انتخابات الشيوخ 11 مليون و837 الف ناخبا بنسبة 17.1 %
الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الشيوخ على المقاعد الفردية بالجيزة والإسكندرية
وزير الأوقاف يبحث مع قيادات دينية من الأردن والجزائر والإمارات تعزيز التعاون
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ
مؤتمر الإفتاء العاشر| علماء يطالبون بإنشاء نموذج عالمي للمفتي الرشيد.. ويؤكدون: الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الاجتهاد البشري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات يعلن عن أسماء المرشحين الفائزين بمقاعد مجلس الشيوخ بمحافظات الشرقية والبحيرة

المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات
محمود محسن

كشف المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، عن أسماء المرشحين الفائزين في إنتخابات مجلس الشيوخ، في عدد من المحافظات.

أسماء المرشحين الفائزين في محافظة الشرقية جاء كالتالي: 

خالد محمد سعد حسن شحاتة
محمد مصطفى محمد لطفي 
محمد سليم تلسيد عطية أيو الخير 
يحيى عاطف الشافعي عصر 
عمرو محمد عبد الحميد التونسي

أما على مستوى محافظة البحيرة فقد فاز المرشحون:

السيد سيد أحمد 
محمد وجيه عبدالله 
أحمد حسين عوض مرسي 
عمرو سعد ذكي السعدي

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه بعد تلقي محاضر الحصر العددي لسائر اللجان الفرعية والعامة وإضافة أصوات المصريين في الخارج  اجتمع مجلس إدارة الوطنية للانتخابات ظهر اليوم وأصدر قرار  اعتماد النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ .


وقال حازم بدوي في كلمته في مؤتمر صحفي ، :"  عدد من أدلوا باصواتهم بالداخل والخارج 11 مليون و837 الف و 828 ناخيبا بنسبة 17.1 %".

وتابع حازم بدوي :" عدد الاصوات الصحيحة 11 مليون و321 ألف و70 صوتا، وعدد الاصوات الباطلة 516 ألف و818".

