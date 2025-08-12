رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن عن أسماء المرشحين الفائزين بمقاعد مجلس الشيوخ بمحافظات المنيا وأسيوط والقليوبية

كشف المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، أسماء المرشحين الفائزين الذين حصلوا على نسبة 50% زائد واحد من إجمالي الأصوات الصحيحة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة المنيا:

1-أحمد محمد عبد المنعم اسماعيل

2-على أحمد فرغلي محمد منير يوسف

3-الطاهر سيد فتح الباب موسي

4-جمال عباس محمد جمال الدين محمود

5-أحمد فاروق أحمد حسن الجهمي

الفائزين من إجمالي الأصوات الصحيحة بمحافظة أسيوط:

1-مجدي عبد الرحيم سليم عبد الرحمن

2-مصطفي محمود إبراهيم عبد المجيد

3-عبد العاطي أحمد محمد علي

4-عادل عبد العظيم عبد الحافظ خليل

5-عمرو إبراهيم أبو العيون عبد الناصر سليم



الفائزين من إجمالي الأصوات الصحيحة بمحافظة القليوبية:

1-سيد عبد الحميد سالم حسن حجازى

2-هشام حسيني محمود حسان ربيع

3-عماد علي إبراهيم على بركات

4-محمد عبد الحميد سعد ابو زيد

5-فتحي دسوقي سيد علي



