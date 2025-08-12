ننشر نتيجة قائمة دائرة شرق الدلتا بانتخابات مجلس الشيوخ

أعلن القاضي حازم بدوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، النتيجة الرسمية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بالنظام القوائم ، وإعمالاً لحكم المادة (24) من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، فقد فازت القائمة الوطنية من أجل مصر في كل من:

دائرة قطاع شرق الدلتا وتضم 13 عضواً

عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة بـ37 عضوا

عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بمحافظة القاهرة، 8 مليون و 841 ألف 284 ناخبًا

عدد من ادلوا بأصواتهم

مليون 315 ألف و 883 ناخب بنسبة 15.52%

اصوات صحيحة مليون و 299 الف و 613 ناخب بنسبة 98.97%

اصوات باطلة 16 الف 270 صوت 1.24%

عدد الاصوات التي انتخبت القائمة مليون و 285 الف 181

بنسبة 15.15%

توجه القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض اليوم الثلاثاء، خلال اعلان النتيجة الرسمية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بالشكر للمستشار محمد عبد المنعم عمارة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة باللجنة رقم 601 كوم حماده فاجأه الخبر المحزن لوفاة والده والذي استمر في عمله حتى حضر له مستشار بديل، أثناء عمله لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والتي أدلى فيها ما يقرب من 11 مليونا و650 ألف ناخب بأصواتهم، بنسبة مشاركة بلغت 17.1%.



أعلن أن عدد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، والتي وصلت نحو 69 مليونا و333 ألفا و138 ناخبًا.

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن عدد الذين الأصوات الصحيحة التي قامت بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 11 مليون و321 ألف و70 صوتا من إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وعددهم 11 مليون و837 ألف ناخب في انتخابات مجلس الشيوخ خلال حديثة بمؤتمر الهية الوطنية لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، تأتي في لحظة وطنية بالغة الأهمية، والتي تمت وسط أجواء من الانضباط والشفافية، وفي مناخ آمن مكن المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري بكل حرية ومسؤولية.

وأكد على أن ما تحقق في الانتخابات هو نتاج عمل مؤسسي منظم، وخبرة تراكمية اكتسبتها الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة الاستحقاقات الدستورية، وفق أعلى درجات الشفافية والحيادية، والانضباط القانوني ومواكبة التطور التقني، حتى أصبحت الهيئة نموذجا يُحتذى به في التنظيم المحكم، الإدارة الرشيدة، حسن الإشراف.

وأوضح القاضي أحمد بنداري، أن أهمية هذا الإنجاز تزداد إذا وضعناه في سياقه الإقليمي، إذ جرت هذه العملية الديمقراطية في منطقة تفتقر في كثير من أجزائها إلى الاستقرار والأمن، وهو ما يعزز من رصيد الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على ترسيخ مؤسساتها الوطنية ويثبت احترامها لحقوق مواطنيها، والتزامها بمسارها الدستوري أمام ذاتها وأمام شعبها، بل وأمام العالم أيضاً، مشيرا إلى ان ما نشهده اليوم ليس مجرد ختام لعملية انتخابية، بل هو تتويج لمسيرة عمل وطني جاد، شاركت فيه مؤسسات الدولة، واحتضنه وجدان هذا الشعب العظيم، إيمانًا بأهمية ترسيخ دعائم الديمقراطية، وتعزيزاً لمسار المشاركة السياسية، وترجمة حقيقية لإرادة الناخبين.

ووجه مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات الشكر لكل من القوات المسلحة المصرية الممثلة فى وزارة الدفاع، على ما قدمته من دعم لوجستي وأمني رفيع المستوى، كما ثمن الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الداخلية بمسؤولياتها في تأمين اللجان والمقار الانتخابية بكل كفاءة واقتدار، وأيضاً وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لما قدموه من جهد وعمل يليق بمصر والمصريين.