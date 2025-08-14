قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وظائف المدارس المصرية اليابانية .. ننشر شروط وضوابط التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط وضوابط التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية المتاحة للمعلمين 

  • يجب التأكد من ملئ كل البيانات المطلوبة في كل فقرة والإجابة على كل الأسئلة حتى يتم حفظ البيانات وإتمام التسجيل بنجاح. 
     
  • يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية. 
     
  • حسن السير والسلوك ولم يسبق اتهامه في جرائم مخلة بالشرف أو تمنع تعامله مع الأطفال. 
     
  • كل متقدم له فرصة واحدة للتقدم على المنصة ولا يجوز إعادة التسجيل مرة أخرى بعد الخروج من المنصة.  
     
  • الإجابة على الأسئلة بالكامل فى الوقت المحدد وإلا ضاعت الفرصة الوحيدة فى التقدم علماً بإن التقييم على المنصة يتم بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشرى ويعتمد على ما قام المتقدم بإدخاله من بيانات.
     
  • على كل متقدم التأكد من صحة البيانات التي يقوم بإدخالها على الاستمارة وأي بيانات مخالفة عند مراجعتها مع الأوراق الثبوتية تؤدي إلى الاستبعاد فوراً، ولن يكون للمتقدم الحق في الرجوع على الوزارة أو الوحدة بأي حق قانوني. 
     
  • يجب الإلتزام بالشرائح العمرية وسنوات الخبرة لكل متقدم، على ألا يزيد السن عن الحد المقرر لكل فئة في الأول من أكتوبر ٢٠٢٥.
     
  • في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من الجهة الرسمية المصدرة للشهادة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا.
     
  • إجادة اللغة الإنجليزية لوظائف الإدارة المدرسية وللمعلمين للتخصصات Math, Science, English and KG  إجبارية ويجب تقديم ما يثبت ذلك، علماً بإن المقابلة الشخصية للإدارة المدرسية ولهذه التخصصات ستكون باللغة الإنجليزية فقط.
     
  • إثبات الخبرات التعليمية والتربوية أمر أساسي عند المقابلة الشخصية بالنسبة للإدارة المدرسية وبالنسبة للمعلمين لابد من وجود خبرة بالعمل داخل الفصول الدراسية بشكل مثبت.

رابط  التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط  التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية متاح الآن على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على :

https://ejsadm.moe.gov.eg/ 

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  أن هذا الإعلان يأتي استجابة للزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب المتقدمين، وما حققته هذه المدارس من نتائج متميزة في توفير تعليم عصري يجمع بين المناهج المصرية وأنشطة التوكاتسو اليابانية، التي تهدف إلى بناء شخصية الطالب، وتنمية مهاراته الحياتية والاجتماعية، وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي.

 وظائف المدارس المصرية اليابانية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن وظائف المدارس المصرية اليابانية المتاح التقديم إليها تشمل الآتي: 

مدير مدرسة، وكيل مدرسة، معلم رياض أطفال، معلم رياضيات (Math) للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، معلم علوم (Science) للابتدائية والإعدادية، معلم لغة عربية، معلم لغة إنجليزية، معلم لغة فرنسية، معلم دراسات اجتماعية، معلم تربية بدنية ورياضية، معلم تربية فنية، معلم تربية موسيقية، معلم غرفة مصادر لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، أخصائي نفسي، أخصائي اجتماعي، أمين مكتبة، أمين معمل، معلم تكنولوجيا المعلومات (ICT)، بالإضافة إلى وظائف الدعم الفني والإشراف الطلابي.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية يتم عبر ملء استمارة إلكترونية تتضمن البيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، والإجابة على أسئلة تقيس مهارات القيادة والتعليم وإدارة بيئة تعليمية محفزة على الابتكار، بالإضافة إلى اجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة قراءة الشروط المعلنة على رابط  التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية قبل التسجيل، والالتزام التام بها، مؤكدة أن لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل، مع ضرورة تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي بشكل صحيح، حيث سيتم التواصل مع الناجحين من خلاله.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن العمل في المدارس المصرية اليابانية يمثل فرصة مهنية متميزة للمعلمين والعاملين في المجال التربوي، حيث توفر هذه المدارس بيئة عمل احترافية وتعليمية متطورة، وبرامج تدريب مستمرة بإشراف خبراء يابانيين، مع برامج تطوير مهني متقدمة، وحوافز مادية ومعنوية، فضلًا عن فرصة سنوية للسفر إلى اليابان للمشاركة في زيارات ميدانية وتبادل الخبرات التربوية، بما يضمن الارتقاء بالقدرات وصقل المهارات، ويعكس أثرًا إيجابيًا على جودة العملية التعليمية.

ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع الراغبين في الالتحاق بالعمل في المدارس المصرية اليابانية إلى الإسراع في التقديم، مؤكدة أن اختيار الكوادر سيتم وفق معايير دقيقة تضمن انتقاء الأفضل بما يتناسب مع متطلبات بيئة العمل المتميزة في المدارس المصرية اليابانية.

