وطائف متاحة في وزارة الكهرباء.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حاجتها لمهندسين (كهرباء – ميكانيكا – اتصالات وإلكترونيات وتحكم) للعمل في شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء بنظام الورادي أو التواجد الدائم بالمواقع.

الشروط الأساسية:

أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة بالتخصصات المطلوبة بالإضافة لقيد بنقابة المهندسين.

أن لا يزيد السن على 32 سنة.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء.

أن يستطيع العمل تحت القدرة الميداني ضمن فريق والانضباط باللوائح.

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر التقديم متاح لمدة أسبوعين بدءًا من ٢٠٢٥/٨/١٥، وأن تكون الأولوية لسكان المناطق القريبة من مواقع العمل.

