وطائف متاحة في وزارة الكهرباء.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حاجتها لمهندسين (كهرباء – ميكانيكا – اتصالات وإلكترونيات وتحكم) للعمل في شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء بنظام الورادي أو التواجد الدائم بالمواقع.
الشروط الأساسية:
وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن شروط التقدم للوظيفة وهي:
- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة بالتخصصات المطلوبة بالإضافة لقيد بنقابة المهندسين.
- أن يجيد MS Office واللغة الإنجليزية.
- أن لا يزيد السن على 32 سنة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء.
- أن يستطيع العمل تحت القدرة الميداني ضمن فريق والانضباط باللوائح.
وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر التقديم متاح لمدة أسبوعين بدءًا من ٢٠٢٥/٨/١٥، وأن تكون الأولوية لسكان المناطق القريبة من مواقع العمل.
ولمزيد من للاستفسار يرجى الضغط هنا