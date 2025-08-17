قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألفاظاً خادشة للحياء| تجديد حبس البلوجر أم عدي
أطنان من المواد الغذائية والمياه تحملها شاحنات المساعدات لقطاع غزة
وطائف متاحة في وزارة الكهرباء.. اعرف الشروط والتفاصيل
مصرع شخصين وإصابة 33 آخرين في إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوى الغربي بأسيوط
لا يصلح فيه الادعاء.. علي جمعة يكشف كيف يكون التوكل الصحيح على الله
قرار عاجل يطبق بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد حفاظاً على المال العام
طقس اليوم | الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المدن
حكم الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها .. اعرف رأي الفقهاء
تسجيلات حاليفا تهز إسرائيل.. اتهامات مباشرة لنتنياهو وتحذيرات من "فشل الحكومة"
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة |الطلاب يؤدون اللغة الثانية والتربية الوطنية اليوم
قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم
بدون كيماويات .. 3 طرق طبيعية للتخلص من النمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وطائف متاحة في وزارة الكهرباء.. اعرف الشروط والتفاصيل

وظائف- صورة تعبيرية
وظائف- صورة تعبيرية
وفاء نور الدين

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حاجتها لمهندسين (كهرباء – ميكانيكا – اتصالات وإلكترونيات وتحكم) للعمل في شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء بنظام الورادي أو التواجد الدائم بالمواقع.

 الشروط الأساسية:

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن شروط التقدم للوظيفة وهي:

  • أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة بالتخصصات المطلوبة بالإضافة لقيد بنقابة المهندسين.
  • أن يجيد MS Office واللغة الإنجليزية.
  • أن لا يزيد السن على 32 سنة.
  • أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء.
  • أن يستطيع العمل تحت القدرة الميداني ضمن فريق والانضباط باللوائح.

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر التقديم متاح لمدة أسبوعين بدءًا من ٢٠٢٥/٨/١٥، وأن تكون الأولوية لسكان المناطق القريبة من مواقع العمل.

ولمزيد من للاستفسار يرجى الضغط هنا
 

وزارة الكهرباء وظائف وزارة الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر وظائف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

اللواء مدحت قريطم

مش هتسوق تاني .. مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف مفاجأة عن قواعد المرور

تيمور تيمور

زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور

ترشيحاتنا

أذكار المساء

أذكار النوم .. 10 أدعية نبوية حصن بها نفسك ولا تتركها ليلا

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: التوكل على الله عمل قلبي لا يراه الناس

التصوير الفوتوغرافي

ما حكم العمل في التصوير الفوتوغرافي؟ أمين الفتوى يجيب

بالصور

طريقة تخزين الأيس كوفي في الفريزر

الايس كوفي
الايس كوفي
الايس كوفي

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تخطف الأنظار على البحر

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

مانيوال
مانيوال
مانيوال

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد