الدولار يسجل خسارة أسبوعية بعد ارتفاع التضخم وضعف نمو الوظائف

انخفضت عملة الدولار الأميركي، مسجلاً خسارة أسبوعية، مع مواصلة المستثمرين توخي الحذر فيما يتعلق بتوقعات معدلات الفائدة بعد صدور بيانات بشأن أسعار الواردات وإشارة بيانات صدرت هذا الأسبوع إلى احتمالات ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة.

ولم يتلق الدولار دعماً يذكر من بيانات أظهرت انتعاش أسعار الواردات الأميركية في يوليو، مدعومة بارتفاع تكاليف السلع الاستهلاكية.

وقال جوزيف كاربوسو، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في الكومنولث الأسترالي إن الجمع بين ارتفاع التضخم وضعف نمو الوظائف يشكل معضلة أمام الاحتياطي الفيدرالي، متوقعاً أن يتناول رئيس الفيدرالي، جيروم باول، هذه المعضلة في خطابه المرتقب الأسبوع المقبل ضمن المؤتمر السنوي للبنوك المركزية في جاكسون هول.

تفوق العملة اليابانية

وتفوقت عملة الين الياباني في الأداء على اليورو والجنيه الإسترليني بعدما كشفت بيانات قوية ومفاجئة عن النمو في اليابان عن استمرار أحجام الصادرات بشكل جيد رغم التعرفات الجمركية المفروضة من الولايات المتحدة مؤخراً.

وصعدت العملة اليابانية مقابل الدولار الذي تراجع 0.56% إلى 146.94 ين، وذلك بفضل بيانات أظهرت نمو اقتصاد اليابان بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثاني.

وقال سكوت بيسنت، بأن بنك اليابان قد يكون "متأخراً" في مواجهة خطر التضخم.

وعلقت كبيرة خبراء العملات الأجنبية في رابو بنك، قائلة: "رغم أن محافظ بنك اليابان قد يختار تجاهل تصريحات بيسنت، لن ترغب السلطات اليابانية في أن تصبح قيمة الين مصدر قلق أكبر مما هي عليه بالفعل لإدارة ترامب"، بحسب وكالة رويترز.

سجل الاقتصاد الياباني نموًا بنسبة 0.3% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الأول، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.1%، لكنه لا يزال يعكس تباطؤًا في ظل بيئة تجارية مضطربة. وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2%، وهو أقل من نمو الربع الأول البالغ 1.8٪

اليورو والصراع الأوكراني

أيضاً صعدت عملة اليورو بنسبة 0.37% إلى 1.1689 دولار، وسط توقعات من العديد من المحللين باستفادة العملة الأوروبية من أي اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

من جانبه، قال خبير العملات الأجنبية في آي.إن.جي، فرانشيسكو بيسول: "اجتماع ترامب وبوتين، وأي رؤية أوضح بشأن مسار الصراع الأوكراني ستكون آثاره أطول أمداً على اليورو مقارنة بالدولار".

وأردف بيسول قائلاً: "هناك احتمال بأن يكون اجتماع اليوم أول خطوة نحو خفض التصعيد، وقد تتوخى الأسواق الحذر في الوقت الحالي".

ومقابل العملة الأميركية، زاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.20% إلى 1.3553 دولار، كما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% إلى 0.6508 دولار أميركي.

وانخفضت عملة الصين اليوان عن أعلى مستوياتها خلال أسبوعين مع تأثر المعنويات ببيانات اقتصادية أقل من التقديرات.

التركيز على قمة ألاسكا وبيانات أميركية

سلطت الأسواق تركيزها يوم الجمعة على القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا الأميركية رغم أن الآمال في التوصل إلى اتفاق يتعلق بوقف الحرب في أوكرانيا لا تزال غير مؤكدة.

وتتوقع أسواق المال احتمالاً بنسبة 95% أن يخفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه الشهر المقبل.

