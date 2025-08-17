قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء حصر وحدات الإيجار القديم.. ضمانات واضحة لحماية استقرار الأسرة المصرية
بتوجيهات عاجلة من وزير الصحة .. حصر احتياجات المنشآت الطبية بالإسكندرية للتطوير
روسيا والاتحاد الإفريقي يدعمان ترشيح خالد العناني لقيادة اليونسكو 2025
زفاف في الساحل الشمالي.. أحمد الجندي يتصدر الترند
الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة
بث مباشر| قبعات "شكرًا مصر" ووجبات مجانية في رحلة القطار الخامس لعودة السودانيين
وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين
هيلاري كلينتون: نتنياهو أهدر "اللحظة الذهبية" للسلام بعد الحرب مع إيران
بث مباشر| انطلاق القطار الخامس لعودة السودانيين من محطة مصر
11 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة في مصر خلال 24 ساعة
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية بمجال قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء.. تفاصيل
الدولة تبدأ حل أزمة الإيجارات القديمة.. اعرف الخطوات القادمة
وظائف خالية بشركة الكهرباء.. قدم الآن

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد من المواطنين عن الوظائف المتاحة التي توفر قدر كبير من الامتيازات، بالاضافة إلى الراتب الجيد.

وظائف خالية بشركة الكهرباء 

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن فتح باب التعيين لعدد من الوظائف الهندسية في تخصصات الكهرباء والميكانيكا والاتصالات والإلكترونيات والتحكم.

وتأتي الوظائف الخالية بشركه توزيع الكهرباء، للعمل في شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بنظام الورادي أو التواجد الدائم في مواقع العمل، وذلك ضمن خطط الشركة لدعم كوادرها الفنية وتلبية احتياجاتها التشغيلية.

وظائف

شروط التقدم لوظائف الكهرباء

وضعت الشركة القابضة عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، جاءت على النحو التالي:
الحصول على بكالوريوس هندسة في أحد التخصصات المطلوبة.
القيد في نقابة المهندسين.
إجادة استخدام برامج MS Office واللغة الإنجليزية.
ألا يزيد عمر المتقدم عن 32 عاما.
تأدية الخدمة العسكرية أو الحصول على إعفاء قانوني.
التمتع بالقدرة على العمل الميداني ضمن فريق، مع الالتزام الكامل باللوائح المنظمة للعمل.

وأكدت الشركة أن الأولوية في التعيين ستكون لسكان المناطق القريبة من مواقع العمل، بهدف تسهيل تواجدهم وتقليل أعباء الانتقال.

طريقة التقديم في وظائف الكهرباء 2025

أوضحت الشركة القابضة أن التقديم سيتم بشكل إلكتروني حصري عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر، بدءا من الجمعة 15 أغسطس 2025 ولمدة أسبوعين كاملين، مشددة على أنه لن يتم الالتفات إلى أي طلبات غير مستوفية للشروط المعلنة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص الشركة القابضة لكهرباء مصر على استقطاب الكفاءات الهندسية الشابة للمشاركة في تطوير قطاع الكهرباء، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية وخطط الدولة في التوسع بمشروعات الطاقة والإنتاج والتوزيع.

وتأتي الوظائف الخالية التي اعلنتها الشركة القابضة للكهرباء، ضمن الوظائف الجيدة، والتي تكسب خبرة العمل بقطاع الكهرباء.

