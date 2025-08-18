وظائف جامعة عين شمس 2025.. مدرس بكلية الطب

يبحث عدد من المدرسين بتخصص الطب عن الوظائف الخالية التي أعلنتها جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم لشغل وظائف جديدة بكلية الطب للعام 2025، حيث كشفت الجامعة عن حاجتها لتعيين 35 مدرسا في عدد من التخصصات الطبية، وذلك بنظام التعيين الدائم، ضمن وظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

وظائف

الوظائف المتاحة في كلية الطب جامعة عين شمس

جاء توزيع الوظائف المعلن عنها على النحو التالي:

2 مدرسين بقسم طب وجراحة العيون.

4 مدرسين بقسم جراحة القلب والصدر.

3 مدرسين بقسم الأشعة التشخيصية.

3 مدرسين بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

2 مدرسين بقسم أمراض النساء والتوليد.

1 مدرس بقسم طب وصحة المسنين.

1 مدرس بقسم الأنف والأذن والحنجرة.

4 مدرسين بقسم الباطنة العامة.

4 مدرسين بقسم طب المخ والأعصاب.

6 مدرسين بقسم جراحة العظام.

2 مدرسين بقسم طب المناطق الحارة.

2 مدرسين بقسم الأمراض الصدرية.

1 مدرس بقسم طب الأطفال.



شروط التقديم على وظائف جامعة عين شمس 2025

حددت الجامعة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:



الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة مصرية أو معترف بها.

أن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة.

مرور 6 سنوات على الأقل منذ الحصول على درجة البكالوريوس.

ألا يتجاوز سن المتقدم 40 عاما وقت الإعلان.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون من خريجي دفعة ديسمبر 2009 وما بعدها.

قضاء مدة لا تقل عن 3 سنوات كطبيب مقيم في نفس التخصص بأحد المستشفيات الجامعية.

المهارات المطلوبة

سنوات الخبرة: خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات داخل المستشفيات الجامعية (غير فترة الإقامة).

السن: لا يزيد عن 40 عاما عند تاريخ الإعلان.

المهارات الأساسية: استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 66 و67 من قانون تنظيم الجامعات.

المهارات الفنية: اجتياز الدورات التدريبية المرتبطة بالتخصص.

المستندات المطلوبة للتقديم



أصل شهادتي الماجستير والدكتوراه.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

شهادة ميلاد مميكنة.

8 صور شخصية حديثة.

تحليل مخدرات حديث.

صحيفة الحالة الجنائية حديثة موجهة إلى كلية الطب – جامعة عين شمس.

طلب موجه باسم عميد كلية الطب – جامعة عين شمس.

شهادة موقف التجنيد للذكور.

أصل شهادة التخرج المؤقتة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الجامعة لتدعيم الكادر الأكاديمي بكلية الطب، وسد احتياجات الأقسام الطبية المختلفة بما يتماشى مع التوسع في الخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها جامعة عين شمس.