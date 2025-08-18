قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تعقد اجتماعًا لبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
من أمام معبر رفح.. وزيرة التضامن: دعم مصر لغزة ليس استجابة لأزمة بل جزء أصيل من سياستها
بديل بطاقة التموين بمزايا أوسع وإجراءات ميسرة| واقتصادي: صورة لتحقيق العدالة الاجتماعية
ظهرت الآن.. نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2025 في الجيزة
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2025 في الجيزة
محمد غالي

اعتمدت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني للعام الدراسي 2024-2025،  عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها بدقة، وإدخالها على النظام الإلكتروني الخاص بالنتائج، لتصبح متاحة أمام الطلاب وأولياء الأمور رسميا عبر المواقع الإلكترونية التابعة لكل مديرية. 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2025 في الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2025 في الجيزة

في محافظة الجيزة، اعتمد المحافظ المهندس عادل النجار نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بنسبة نجاح 88.9%، حيث أوضح التقرير الرسمي للمديرية أن عدد الطلاب الذين اجتازوا الامتحانات وحققوا الحد الأدنى للنجاح بلغ 19642 طالبا من إجمالي 26996 متقدما، بينما سجلت مدارس القسم المهني نسبة نجاح 100%. 

 بلغت نسبة النجاح بين طلاب مدارس الصم وضعاف السمع 50%، في حين اجتاز جميع طلاب مدارس المكفوفين الامتحانات بنجاح.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2025

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي باستخدام رقم الجلوس، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول على الموقع واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي.
اختيار أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية.
إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.
الضغط على زر "عرض النتيجة" لظهور الدرجات التفصيلية في جميع المواد.

كما يمكن الاستعلام عن النتيجة عبر الخط الساخن 09000160 من الهاتف الأرضي، أو من خلال رقم 5960 من الهاتف المحمول.

و نسبة النجاح في امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة قد بلغت 87.46%، فيما سجلت مدارس المكفوفين نسبة نجاح 100%، ومدارس الصم وضعاف السمع 95.31%.

وباعتماد نتائج الدور الثاني تكون مديريات التربية والتعليم قد أنهت بشكل كامل أعمال العام الدراسي 2024-2025 للشهادة الإعدادية، لتبدأ مرحلة جديدة للطلاب في مسيرتهم التعليمية، سواء بالانتقال إلى المرحلة الثانوية العامة أو الالتحاق بمختلف مسارات التعليم الفني، وفقا لما حققه كل طالب من مجموع يؤهله لذلك.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية 2025 عبر المواقع الرسمية لمديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، لتصبح النتائج متاحة إلكترونيا ولدى المدارس الإعدادية .

وتحظى نتيجة الدور الثاني بأهمية كبيرة، إذ تمثل الفرصة الأخيرة للطلاب الذين لم يوفقوا في الدور الأول، للانتقال إلى المرحلة الثانوية العامة أو الالتحاق بالتعليم الفني، وهو ما يجعل آلاف الأسر المصرية في حالة ترقب شديد لمعرفة نتائج أبنائهم.

وحرصت الوزارة على توفير أكثر من وسيلة للاستعلام عن النتيجة بسهولة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال المدارس، بهدف التيسير على الطلاب وأولياء الأمور وتوفير الوقت والجهد.

طرق الاستعلام عن نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية 2025

يمكن الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة التي يتبعها الطالب، وذلك عبر الخطوات التالية:
1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
2- اختيار أيقونة "نتيجة الشهادة الإعدادية".
3- تحديد "نتيجة الدور الثاني" أو "الملاحق".
4- إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.
5- الضغط على زر "عرض النتيجة" لتظهر الدرجات التفصيلية للطالب.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة من خلال التوجه مباشرة إلى المدارس الإعدادية التابعين لها، حيث تتوافر كشوف النتائج بشكل رسمي معتمد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تحقيق مبدأ الشفافية وتسهيل وصول المعلومات للطلاب وأولياء الأمور، إضافة إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا في الخدمات التعليمية، بما يتماشى مع خطط الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير المنظومة التعليمية في مصر.

مديريات التربية والتعليم التربية والتعليم الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية الدور الثاني نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

البلوجر لي لي

بسبب المخدرات.. عرض البلوجر لي لي على الطب الشرعي

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ترشيحاتنا

بورسعيد | الغرباوي و مستشار مادة التربية الرياضية يتباحثان قضايا المادة

بورسعيد | الغرباوي و مستشار التربية الرياضية يتباحثان قضايا المادة

محافظ بورسعيد يوافق على دراسة مقترح بإنشاء مجلس أمناء للمقابر

محافظ بورسعيد يوافق على دراسة مقترح بإنشاء مجلس أمناء للمقابر

محاضرات الثقافة

محاضرات وورش فنية.. ثقافة جنوب سيناء تحتفل باليوم العالمي للشباب

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تعديل خط طرد تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

دعاوى قضائية تتهم فولكس فاجن العالمية بالاحتيال في السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد