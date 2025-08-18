رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة

اعتمدت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني للعام الدراسي 2024-2025، عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها بدقة، وإدخالها على النظام الإلكتروني الخاص بالنتائج، لتصبح متاحة أمام الطلاب وأولياء الأمور رسميا عبر المواقع الإلكترونية التابعة لكل مديرية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2025 في الجيزة

في محافظة الجيزة، اعتمد المحافظ المهندس عادل النجار نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بنسبة نجاح 88.9%، حيث أوضح التقرير الرسمي للمديرية أن عدد الطلاب الذين اجتازوا الامتحانات وحققوا الحد الأدنى للنجاح بلغ 19642 طالبا من إجمالي 26996 متقدما، بينما سجلت مدارس القسم المهني نسبة نجاح 100%.

بلغت نسبة النجاح بين طلاب مدارس الصم وضعاف السمع 50%، في حين اجتاز جميع طلاب مدارس المكفوفين الامتحانات بنجاح.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2025

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي باستخدام رقم الجلوس، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول على الموقع واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي.

اختيار أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية.

إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

الضغط على زر "عرض النتيجة" لظهور الدرجات التفصيلية في جميع المواد.

كما يمكن الاستعلام عن النتيجة عبر الخط الساخن 09000160 من الهاتف الأرضي، أو من خلال رقم 5960 من الهاتف المحمول.

و نسبة النجاح في امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة قد بلغت 87.46%، فيما سجلت مدارس المكفوفين نسبة نجاح 100%، ومدارس الصم وضعاف السمع 95.31%.

وباعتماد نتائج الدور الثاني تكون مديريات التربية والتعليم قد أنهت بشكل كامل أعمال العام الدراسي 2024-2025 للشهادة الإعدادية، لتبدأ مرحلة جديدة للطلاب في مسيرتهم التعليمية، سواء بالانتقال إلى المرحلة الثانوية العامة أو الالتحاق بمختلف مسارات التعليم الفني، وفقا لما حققه كل طالب من مجموع يؤهله لذلك.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية 2025 عبر المواقع الرسمية لمديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، لتصبح النتائج متاحة إلكترونيا ولدى المدارس الإعدادية .

وتحظى نتيجة الدور الثاني بأهمية كبيرة، إذ تمثل الفرصة الأخيرة للطلاب الذين لم يوفقوا في الدور الأول، للانتقال إلى المرحلة الثانوية العامة أو الالتحاق بالتعليم الفني، وهو ما يجعل آلاف الأسر المصرية في حالة ترقب شديد لمعرفة نتائج أبنائهم.

وحرصت الوزارة على توفير أكثر من وسيلة للاستعلام عن النتيجة بسهولة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال المدارس، بهدف التيسير على الطلاب وأولياء الأمور وتوفير الوقت والجهد.

طرق الاستعلام عن نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية 2025

يمكن الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة التي يتبعها الطالب، وذلك عبر الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

2- اختيار أيقونة "نتيجة الشهادة الإعدادية".

3- تحديد "نتيجة الدور الثاني" أو "الملاحق".

4- إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

5- الضغط على زر "عرض النتيجة" لتظهر الدرجات التفصيلية للطالب.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة من خلال التوجه مباشرة إلى المدارس الإعدادية التابعين لها، حيث تتوافر كشوف النتائج بشكل رسمي معتمد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تحقيق مبدأ الشفافية وتسهيل وصول المعلومات للطلاب وأولياء الأمور، إضافة إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا في الخدمات التعليمية، بما يتماشى مع خطط الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير المنظومة التعليمية في مصر.