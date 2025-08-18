قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية
وزيرة التضامن: مصر استقبلت عددًا كبيرًا من الجرحى بجانب إرسال المساعدات الإنسانية
وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة
رئيس وزراء فلسطين: غزة جزء لا يتجزأ من دولتنا.. وإدارتها مسؤولية وطنية لإفشال مخططات التهجير
وزيرة البيئة تبحث بلورة موقف وطني موحد قبل انعقاد قمة المناخ COP 30 بالبرازيل
رئيس وزراء فلسطين: مصر وقفت سدا منيعا أمام مخططات التهجير
مثيرا للجدل بشأن اوكرانيا.. ترامب: لا استعادة للقرم ولا انضمام للناتو
عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية
رئيس الوزراء الفلسطيني: مصر وقفت سدا منيعا أمام مخططات التهجير
رئيس وزراء فلسطين: معبر رفح يجب أن يكون بوابة لحياة شعبنا المحاصر
وزير الخارجية: مصر بقيادة الرئيس السيسي لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني
أخبار البلد

رقم شكاوى تكافل وكرامة 2025 أون لاين

رقم شكاوى تكافل وكرامة 2025 أون لاين
رقم شكاوى تكافل وكرامة 2025 أون لاين
محمد غالي

يشهد برنامج تكافل وكرامة اهتماما متزايدا من جانب المواطنين مع بحث العديد عن رقم شكاوى تكافل وكرامة 2025 أون لاين، حيث يعد واحدا من أبرز ركائز منظومة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، عبر تقديم مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة للأسر المستحقة، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويدعم التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.

رقم شكاوى تكافل وكرامة 2025 أون لاين

شروط ومعايير الاستحقاق لمعاش تكافل وكرامة

يستهدف البرنامج الفئات الأكثر احتياجا وفقا لمعايير دقيقة وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي، وتشمل:


الأسر محدودة الدخل: بشرط وجود أطفال في مراحل التعليم وعدم وجود دخل ثابت.
كبار السن: ممن تجاوزوا 65 عاما ولا يحصلون على معاش أو دخل ثابت.
ذوو الإعاقة: بشرط وجود إعاقة مثبتة طبيا وعدم وجود مصدر دخل.
الأرامل والمطلقات: غير القادرات على العمل أو توفير دخل ثابت.
العمالة غير المنتظمة: غير المؤمن عليها وذات الدخل المحدود.

كما يشترط ألا يمتلك المتقدم أكثر من نصف فدان أرض زراعية، وألا يتجاوز دخله الشهري الحد المسموح به، مع استيفاء المعايير الاجتماعية التي تثبت أحقية الاستفادة.

رقم شكاوى تكافل وكرامة 2025

وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي خطا ساخنا لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين بشأن برنامج تكافل وكرامة، وذلك عبر الرقم 19680، حيث يتم التعامل مع الشكاوى بشكل يومي وأسبوعي وشهري من خلال تقارير متابعة دقيقة. كما يمكن الاستعلام إلكترونيا عن حالة المعاش عبر البوابة الرسمية للوزارة من خلال الرابط: https://www.moss.gov.eg.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025 يبدأ يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس، على أن يتم الصرف من خلال منافذ متعددة تشمل فروع بنك ناصر الاجتماعي، مكاتب البريد المنتشرة بالمحافظات، إضافة إلى ماكينات الصراف الآلي لتسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم.

طريقة معرفة قيمة الزيادة في تكافل وكرامة

يمكن للمستفيدين من البرنامج معرفة قيمة المعاش بعد الزيادة الأخيرة عبر الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى على موقع وزارة التضامن، ثم إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم الرباعي ورقم الهاتف، وتحديد الشهر المطلوب، وبعدها الضغط على كلمة «استعلام» لمعرفة القيمة المحدثة.

بهذه الإجراءات تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع إتاحة قنوات تواصل مباشرة لتلقي الشكاوى والاستفسارات، وتوفير آليات إلكترونية تسهل عملية المتابعة والاستعلام بشكل دوري.

معاش تكافل وكرامة

ويعد برنامج تكافل وكرامة أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، إذ يغطي نحو 4.7 مليون أسرة بإجمالي يقارب 18 مليون مواطن على مستوى الجمهورية. وتبلغ الموازنة السنوية للبرنامج حوالي 54 مليار جنيه بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الدولة بنسبة 25% بشكل دائم، والتي بدأ تنفيذها اعتبارا من شهر إبريل الماضي، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

ويستهدف البرنامج تقديم دعم نقدي مشروط وغير مشروط للأسر والأفراد الأكثر احتياجا، وذلك بما يضمن لهم حياة كريمة ويعزز من قدراتهم على مواجهة أعباء المعيشة. 

تكافل وكرامة

كما يسهم البرنامج في تحقيق جانب مهم من العدالة الاجتماعية، من خلال ربط الدعم المقدم بمؤشرات التنمية المستدامة، مثل انتظام الأطفال في التعليم والحصول على الرعاية الصحية، بما يدعم توجهات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري.

ويأتي برنامج تكافل وكرامة ضمن حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة، والتي تشمل أيضا مبادرات لدعم ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة المعيلة، إلى جانب التوسع في برامج التشغيل والتدريب. ويؤكد هذا البرنامج التزام الدولة المصرية بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والحرص على توفير شبكات أمان قوية تحمي الفئات الأكثر هشاشة من تقلبات الظروف الاقتصادية.

