قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقل تدعو المواطنين للتوعية بمخاطر تهدّد الركاب وسائقي القطارات | صور
مصدر بالأهلي يكشف حقيقة طلب محمد الشناوي الرحيل عن الفريق
لماذا لا يستهدف الحوثيون السفن المحملة بالسيارات الصينية؟
حسام البدري: لم أطلب من إدارة «أهلي طرابلس» التعاقد مع أحمد عبد القادر
حكم صلاة العشاء قبل الفجر بدقائق .. لجنة الفتوى توضح
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس
في اتصال هاتفي.. ماذا قال بوتين لزعيم كوريا الشمالية بشأن قمة ألاسكا مع ترامب؟
ريبيرو غاضب .. تغييرات مرتقبة في تشكيلة الأهلي أمام فاركو
الكشف عن مكان قمة ألاسكا بين بوتين وترامب
تنسيق الجامعات|«تكنولوجيا السيارات الهجين» بجامعة حلوان.. تأهيل تقني لرواد النقل الذكي والمستدام
دعاء يمحو ذنوبك كلها بعد أذان الفجر وقبل الإقامة | لا تفوته
تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لموعد صرف الدعم النقدي الشهري مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس  2025 .

وتبدأ عملية صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس  2025 منتصف الشهر الجاري من خلال جميع منافذ الصرف بمختلف المحافظات.

زيادة الدعم النقدى الشهري لبرنامج تكافل وكرامة

وحول الزيادة الجديدة، كانت قد أعلنت  الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن زيادة الدعم النقدى الشهري لبرنامج تكافل وكرامة لـ  900 جنيه، أعتباراً من قبض  شهر  يوليو الماضى.

وتم صرف مستحقات شهر يوليو للفئات المستفيدة فى منتصف يوليو 2025 متضمن الزيادة الجديدة .

وتم مضاعفة عدد الاسر المستفيدة عدة مرات من 1.7 مليون أسرة عام 2014 إلي 4.7 مليون أسرة في عام 2025 (17 مليون فرد)، من مستفيدي برنامج الاستحقاق الأسري "تكافل" من الاسر التي لديها أبناء من حديثي الولادة حتي مرحلة التعليم الجامعي، ومستفيدي برنامج الاستحقاق الفردي "كرامة" الذي يخدم المسنين من 65 سنة فأكثر وذوي الإعاقة والأيتام والفتيات اللاتي بلغن 50 عاما بدون زواج والارامل والمطلقات اللاتي لم ينجبن بالإضافة لغيرها من فئات العمالة غير المنتظمة، والمتعرضين للحوادث والكوارث الفردية والجماعية.

جدير بالذكر  أطلقت وزارة التضامن الإجتماعي برنامج تكافل وكرامة في يناير 2015، و هـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعــي.

مساعدات تكافل وكرامة وزارة التضامن تكافل وكرامة التضامن الدعم النقدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

غير متوقع.. 24 كلية طب تفتح أبوابها أمام طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط

وزير التربية والتعليم

"حولوهم لمدارس عربي" .. قرار عاجل ضد طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

سارة خليفة

أبوس إيدك بلاش تفضحيني.. ماذا حدث مع سارة خليفة والسواق.. التحقيقات تكشف المستور

حديقة الحيوان

باقى أسابيع على افتتاحها.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة

تعدى على طبيية

عقب الحكم.. أسرة الطبيبة المتعد.ى عليها ووالدتها: الحكم سريع وأثلج صدورنا

الفتاة

محبوسة منذ عام.. مفاجأة فى الفيديو الفاضح لسيدة بدمياط

ترشيحاتنا

رينو

رينو داستر 2026 تواصل ريادتها في فئة الـ SUV

هواتف

أخبار التكنولوجيا | منافس شرس لآيفون 16e" يغزو الأسواق.. وتسعة هواتف ذكية تتوقف عن تلقي التحديثات

هاتف "Galaxy S25 FE"

منافس "آيفون 16e" سامسونج تستعد لإطلاق هاتف "Galaxy S25 FE"

بالصور

لماذا لا يستهدف الحوثيون السفن المحملة بالسيارات الصينية؟

الحوثي
الحوثي
الحوثي

تحذير طبي: فئات يجب أن تتجنب الشاي الأخضر رغم فوائده المذهلة

أشخاص ممنوعين من شرب الشاي الأخضر
أشخاص ممنوعين من شرب الشاي الأخضر
أشخاص ممنوعين من شرب الشاي الأخضر

حرارة الصيف تهدّدك بالجفاف.. هذه هي الكمية المثالية للماء يوميًا

كمية المياه حسب حاجة الجسم يوميًا
كمية المياه حسب حاجة الجسم يوميًا
كمية المياه حسب حاجة الجسم يوميًا

للمبتدئين | الفرق بين زيت الديزل وزيت البنزين

زيت السيارة
زيت السيارة
زيت السيارة

فيديو

نوال الزغبي

نوال الزغبي تقترب من نصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيها «الله كبير» |فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حولوهم مدارس عربي .. قرار عاجل بشأن طلاب اللغات | ماذا حدث ؟

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

سعيد محفوظ

30 سنة حب.. محمد سعيد محفوظ يحكي كيف خطف قلب زوجته برسائل على ورق الجرنال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد