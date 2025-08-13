موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لموعد صرف الدعم النقدي الشهري مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس 2025 .

وتبدأ عملية صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس 2025 منتصف الشهر الجاري من خلال جميع منافذ الصرف بمختلف المحافظات.

زيادة الدعم النقدى الشهري لبرنامج تكافل وكرامة

وحول الزيادة الجديدة، كانت قد أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن زيادة الدعم النقدى الشهري لبرنامج تكافل وكرامة لـ 900 جنيه، أعتباراً من قبض شهر يوليو الماضى.

وتم صرف مستحقات شهر يوليو للفئات المستفيدة فى منتصف يوليو 2025 متضمن الزيادة الجديدة .

وتم مضاعفة عدد الاسر المستفيدة عدة مرات من 1.7 مليون أسرة عام 2014 إلي 4.7 مليون أسرة في عام 2025 (17 مليون فرد)، من مستفيدي برنامج الاستحقاق الأسري "تكافل" من الاسر التي لديها أبناء من حديثي الولادة حتي مرحلة التعليم الجامعي، ومستفيدي برنامج الاستحقاق الفردي "كرامة" الذي يخدم المسنين من 65 سنة فأكثر وذوي الإعاقة والأيتام والفتيات اللاتي بلغن 50 عاما بدون زواج والارامل والمطلقات اللاتي لم ينجبن بالإضافة لغيرها من فئات العمالة غير المنتظمة، والمتعرضين للحوادث والكوارث الفردية والجماعية.

جدير بالذكر أطلقت وزارة التضامن الإجتماعي برنامج تكافل وكرامة في يناير 2015، و هـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعــي.