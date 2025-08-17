قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبر البث المباشر.. الجامع الأزهر يطلق أولى فعاليات البرنامج الصيفي النوعي بالأروقة
إسبانيا تنشر 500 جندي إضافي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات
رد رسمي من انتر ميلان حول مفاوضات الهلال مع هاكان
استمرار التراجع.. سعر الدولار في مصر الآن
ما هي الباقيات الصالحات؟.. 4 كلمات ثوابها عظيم وأجرها باقٍ
رئيس الوزراء الفلسطيني: الموقف المصري المعارض للتهجير أنقذ القضية
دعم مالي عاجل.. هيئة قناة السويس تزف بشرى للنادي الإسماعيلي
رئيس الوزراء يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين واستمرار دعم مصر للقضية
خلال استقبال مدبولي لرئيس وزراء فلسطين .. مصر تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ورفض التهجير
تشكيل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
الغندور يوجة رسالة مهمة لـ محمود كهربا
زيلينسكي: لا مؤشرات على عقد قمة ثلاثية مع ترامب وبوتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عياد رزق: التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على "تكافل وكرامة" تهدف لتخفيف الأعباء

عياد رزق
عياد رزق
حسن رضوان

أشاد عياد رزق عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، بالتوجيهات الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس بوضوح مدى حرص القيادة السياسية على التخفيف من الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، موضحاً أن الاجتماع جاء بمثابة رسالة طمأنة للشعب المصري بأن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل حماية الفئات البسيطة وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد رزق في بيان له اليوم، أن الرئيس شدد خلال الاجتماع على زيادة الإنفاق على برنامج "تكافل وكرامة" وقطاعي الصحة والتعليم، معتبرًا أن هذه القطاعات الثلاثة تمثل الركائز الأساسية لتحقيق التنمية البشرية والارتقاء بجودة حياة المواطن.

وأضاف أن توجيه المزيد من الموارد لهذه المجالات يسهم في تحسين الخدمات التعليمية والطبية المقدمة للمواطنين، بجانب تقديم دعم نقدي أكبر للأسر الأولى بالرعاية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحد من الأعباء المعيشية.


وأشار عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن التوجيهات الرئاسية تضمنت كذلك تبني سياسة مالية متوازنة تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ في الوقت نفسه على الاستقرار المالي، موضحاً أن التركيز على خفض معدلات وأعباء خدمة الدين يعد خطوة بالغة الأهمية لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وإتاحة مجال أوسع أمام الدولة لزيادة الإنفاق على مشروعات التنمية والخدمات العامة التي تعود بالنفع المباشر على حياة المواطنين.

وأضاف رزق أن الرئيس وجه أيضًا بضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، وهو ما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويحقق أعلى كفاءة في إدارة الإنفاق، مع الاستمرار في تحقيق فائض أولي يدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أن هذا التوجه يعكس وعي القيادة السياسية بأهمية الجمع بين الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يحافظ على مكتسبات الدولة ويعزز ثقة المواطن في السياسات الحكومية.

واختتم عياد رزق بيانه، بالتأكيد على أن هذه التوجيهات تمثل رؤية شاملة لبناء دولة قوية قادرة على حماية أبنائها وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الجهود الوطنية خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل على استكمال مسيرة البناء والتنمية، بما يضمن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة ويرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

حزب الشعب الجمهوري الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير المالية الأعباء الفئات البسيطة شعب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

ترشيحاتنا

كريستيانو

نفقة مليونية وقصر فاخر واتفاقية طلاق تسبق زواج رونالدو وجورجينا | التفاصيل الكاملة

الذهب

علماء يكتشفون الكيمياء السرية للذهب عن طريق الصدفة .. ما القصة؟

التعدين

فطر يقتنص الذهب.. اكتشاف علمي يغير مستقبل التعدين | تفاصيل مشوقة

بالصور

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

تيمور تيمور
تيمور تيمور
تيمور تيمور

فيديو

المتهمين

الداخلية: القبض على شخصين تحرشا بفتاة في الشيخ زايد

المتهم

عاطل يتسلق مواسير عقار ويسرق هاتفا محمولا من داخل شقة بالدقهلية

واقعة الدقهلية

الداخلية بالمرصاد| شاهد.. لحظة تعدي عاملين على فتاة بعد معاكستها بالدقهلية

أزمة نجوي فؤاد المالية والصحية

معاشها 600 جنيه .. أزمة صحية ومالية تدفع نجوى فؤاد لطلب المساعدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كان زمان

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رمسيس الأول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم بلا أقنعة!

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: حرب استنزاف العقول.. الثقافة العربية أنموذجا

المزيد