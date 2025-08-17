عياد رزق: التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على "تكافل وكرامة" تهدف لتخفيف الأعباء

أشاد عياد رزق عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، بالتوجيهات الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس بوضوح مدى حرص القيادة السياسية على التخفيف من الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، موضحاً أن الاجتماع جاء بمثابة رسالة طمأنة للشعب المصري بأن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل حماية الفئات البسيطة وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد رزق في بيان له اليوم، أن الرئيس شدد خلال الاجتماع على زيادة الإنفاق على برنامج "تكافل وكرامة" وقطاعي الصحة والتعليم، معتبرًا أن هذه القطاعات الثلاثة تمثل الركائز الأساسية لتحقيق التنمية البشرية والارتقاء بجودة حياة المواطن.

وأضاف أن توجيه المزيد من الموارد لهذه المجالات يسهم في تحسين الخدمات التعليمية والطبية المقدمة للمواطنين، بجانب تقديم دعم نقدي أكبر للأسر الأولى بالرعاية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحد من الأعباء المعيشية.



وأشار عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن التوجيهات الرئاسية تضمنت كذلك تبني سياسة مالية متوازنة تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ في الوقت نفسه على الاستقرار المالي، موضحاً أن التركيز على خفض معدلات وأعباء خدمة الدين يعد خطوة بالغة الأهمية لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وإتاحة مجال أوسع أمام الدولة لزيادة الإنفاق على مشروعات التنمية والخدمات العامة التي تعود بالنفع المباشر على حياة المواطنين.

وأضاف رزق أن الرئيس وجه أيضًا بضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، وهو ما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويحقق أعلى كفاءة في إدارة الإنفاق، مع الاستمرار في تحقيق فائض أولي يدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أن هذا التوجه يعكس وعي القيادة السياسية بأهمية الجمع بين الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يحافظ على مكتسبات الدولة ويعزز ثقة المواطن في السياسات الحكومية.

واختتم عياد رزق بيانه، بالتأكيد على أن هذه التوجيهات تمثل رؤية شاملة لبناء دولة قوية قادرة على حماية أبنائها وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الجهود الوطنية خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل على استكمال مسيرة البناء والتنمية، بما يضمن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة ويرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.