أستاذ تمويل واستثمار: الرئيس السيسي يهمه شعور المواطن بانخفاض الأسعار |فيديو

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الشغل الشاغل للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم هو أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار وتقليل التضخم.

الإصلاح الاقتصادي

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس السيسي يهتم بأن يستطيع المواطن تلبية احتياجاته، وبدأ الجميع الآن يلمس انخفاض الأسعار، وذلك نتيجة الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى إليه الدولة المصرية بشكل جيد.

مشكلة الدين العام

ولفت إلى أن مشكلة الدين العام ظلت أزمة منذ عدة سنوات، وأن الرئيس السيسي، بحكم حجم الدين، وجه بأن تكون هناك سياسة واضحة لتقليص هذا الحجم، موضحًا أن حجم الدين من الممكن أن يتقلص خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الأسعار.