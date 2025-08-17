قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

مستقبل وطن: زيادة مخصصات تكافل وكرامة يوفر مظلة آمنة للأسر الأولى بالرعاية

هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن»
هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن»
حسن رضوان

أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بالتوجيهات الرئاسية الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضمنت الاستمرار في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة، وزيادة الإنفاق على برنامجي «تكافل وكرامة»، وقطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس حرص القيادة السياسية على دعم المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه، في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية.

وقال "عبد السميع" في بيان اليوم الأحد، إن الرئيس السيسي يثبت في كل مناسبة أن المواطن البسيط هو محور اهتمام الدولة، مشيرًا إلى أن دعم برامج «مستقبل وطن» خطوة مهمة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل مباشر، وهو ما يترجم فلسفة الدولة في بناء شبكة حماية اجتماعية قوية تضمن حياة كريمة للأسر المستحقة.

وأضاف أن التركيز على قطاعي التعليم والصحة يعكس نظرة القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري باعتباره أساس التنمية، موضحًا أن زيادة الإنفاق على التعليم ستسهم في تحسين مستوى المدارس والمعلمين والمناهج، ما يساعد في إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل، كما أن الاهتمام بالصحة يضمن رفع جودة الخدمات الطبية وتخفيف معاناة المواطنين، خاصة محدودي الدخل، من أعباء العلاج.

وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» إلى أن استمرار تحقيق فائض أولي في الموازنة يعكس نجاح الدولة في إدارة مواردها المالية بكفاءة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن هذه السياسة تمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على مواجهة الضغوط، وتفتح المجال لجذب استثمارات جديدة تسهم في خلق فرص عمل وتحقيق النمو.

وشدد القيادي بحزب «مستقبل وطن» على أن التوازن بين ضبط الموازنة وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية يمثل نهجاً اقتصادياً فريداً تتبناه مصر بقيادة الرئيس السيسي، حيث لا تقتصر التنمية على البنية التحتية والمشروعات القومية فحسب، بل تشمل أيضاً تحسين جودة الحياة للمواطنين، لافتاً إلى أن هذا التوجه يعزز ثقة الشعب في القيادة السياسية.

واختتم هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بالتأكيد على أن حزب «مستقبل وطن» في محافظة البحر الأحمر يدعم بقوة هذه التوجيهات، ويعتبرها خطوة أساسية نحو تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحقيق تنمية شاملة يشعر بها كل مواطن، مؤكداً أن ما يتحقق اليوم من إنجازات هو نتاج رؤية متكاملة تضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية.

عبد الفتاح السيسي هاني عبد السميع حزب «مستقبل وطن» محافظة البحر الأحمر

