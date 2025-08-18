نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد ظهورها ورابط مباشر للاطلاع عليها

تنتهي اليوم مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2025، التي بدأت يوم الخميس الماضي 14 اغسطس.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات ستظهر خلال 72 ساعه من غلق باب التسجيل في المرحلة .

وتظهر نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات عبر هذا الرابط

https://tansik.digital.gov.eg/

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بالمرحلتي الاولى والثانية من تنسيق الجامعات 2025، من يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 18 أغسطس 2025 ، لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

الشروط والقواعد المُنظمة بشأن التحويل بين الكليات الجامعية

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.