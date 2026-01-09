قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيرج تكشف عن أول موتوسيكل كهربائي يعمل ببطارية سيراميك
موعد صلاة الجمعة اليوم 9 يناير 2026
رضوى الشربيني: لقاء الخميسي مستمرة في الحياة مع عبد المنصف
بدأت نوة الفيضة الكبرى.. تقلبات جوية وأمطار متفرقة في الإسكندرية
التردد متاح.. قنوات مجانية تنقل مباراة السنغال ومالي في كأس أمم إفريقيا
تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي وفاركو في كاس مصر
المكسيك.. انفجار قوي في أحد خطوط أنابيب الوقود بولاية غواناخواتو
إلغاء 300 رحلة.. الثلوج تعطل حركة الطيران في روسيا
حصن الأمان للمصريين.. 66 عامًا على وضع حجر الأساس لـ السد العالي
القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تيسيرات جديدة من الإصلاح الزراعي.. وقف المحاضر الجنائية ضد المنتفعين الجادين في السداد
6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم
برلمان

لـ موظفي الحكومة.. هل يجوز إلغاء الجزاءات التأديبية حال الفصل من الخدمة ؟

موظف
موظف
أميرة خلف

يرغب العديد من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة معرفة موقفهم الوظيفي من الجزاءات التأديبية وهل يجوز إلغائها  حال الفصل من الخدمة  أم لا، وهو ما يوضحه قانون الخدمة المدنية .

ونص القانون على أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:

1- سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.

2- سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً.

3- ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوماً.

4- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.

وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.

و يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.

الجزاءات التأديبية قانون الخدمة المدنية موظفين

