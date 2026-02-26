خلال رمضان.. توزيع 253 ألف وجبة للأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

قال المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تواصل تنفيذ مبادرة «المحروسة» بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنه من المستهدف توزيع 253 ألف وجبة ساخنة على مدار الشهر الكريم من خلال 29 جمعية تغطى مناطق المحافظة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بصورة منتظمة وكريمة.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن تنفيذ المبادرة يتم من خلال مطابخ مبادرة «المحروسة» إحدى المبادرات المحلية بالمحافظة، ويتم إعداد الوجبات وفق معايير جودة عالية، ثم توزيعها على الأسر المستفيدة في منازلهم وفقًا لقواعد بيانات مُدققة لضمان الشفافية ودقة الاستهداف.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى أن المبادرة تشهد مشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني، من خلال تعاون 29 جمعية ومؤسسة أهلية تعمل بشكل منظم داخل المطابخ المجهزة، بما يعكس روح التكافل المجتمعي والشراكة الفاعلة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية.

أكد محافظ كفر الشيخ أن المحافظة سخّرت كافة الإمكانيات اللوجستية والتنفيذية لدعم المبادرة، مع متابعة ميدانية مستمرة لتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل، مشددًا على أن دعم الأسر الأكثر احتياجًا يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، خاصة في شهر رمضان المبارك.