حريفة بلدنا.. انطلاق الدورات الرمضانية لكرة القدم بمراكز شباب أسيوط

شهدت مراكز شباب محافظة أسيوط انطلاق ماراثون الدورات الرمضانية لكرة القدم، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وسط مشاركة واسعة من الشباب والنشء، وإقبال جماهيري لافت يعكس المكانة التي تحظى بها الرياضة في الشارع الأسيوطي خلال الشهر الفضيل.

وجاءت أولى فعاليات الماراثون في أجواء رمضانية نابضة بالحيوية بعدد من مراكز الشباب، شملت مراكز شباب ديروط الشريف، ومركز التنمية الشبابية بساحل سليم، ومركز شباب رزقة الدير المحرق بالقوصية، ومركز شباب مسرع بأسيوط، حيث اتسمت المباريات بروح تنافسية عالية، وظهرت مستويات فنية مميزة من الفرق المشاركة، في إطار من الالتزام والانضباط والروح الرياضية.

وأكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أن الفعاليات أُقيمت بتنظيم متميز عكس حجم الجهد المبذول لإنجاح الحدث، مشيرًا إلى أن الأجواء الرمضانية أضفت طابعًا خاصًا على المنافسات، وأسهمت في تعزيز قيم التعاون والعمل الجماعي والمنافسة الشريفة بين اللاعبين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الدورات الرمضانية تأتي ضمن توجهات وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين الشباب، وتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الرياضية خلال الفترة المسائية في شهر رمضان، بما يدعم الترابط المجتمعي ويعزز روح الفريق بين الشباب وأسرهم، وهو ما تعمل على تنفيذه مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة.

وأشار محافظ أسيوط إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية، انطلاقًا من الإيمان بدور الشباب في بناء الوطن، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.