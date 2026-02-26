قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«معتوهتان ومختلتان عقليًا».. ترامب يطالب بترحيل نائبتين مسلمتين في الكونجرس
تراجع الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات الخميس بالبنوك
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة.. رابط مباشر هنا
محادثات تهز السوشيال ميديا.. اتهامات بالتحرش تطال محمد طاهر مؤلف فخر الدلتا
ملايين الشواكل.. اتهام ضابط في الشاباك بالتورط بتهريب بضائع إلى غزة
تبادل جثامين بين موسكو وكييف: 1000 أوكراني مقابل 35 روسيًا
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي سكاتك النرويجية وإنفجين إنرجي لتوربينات الرياح
راندة المنشاوي: انجاز مشروعات حياة كريمة أولوية قصوى لدى وزارة الإسكان
رئيس البرلمان النمساوي يشيد بجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتهدئة بالشرق الأوسط وإفريقيا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان
أبرزهم الأهلي.. دوري كرة السلة الإفريقي يُعلن الأندية الـ12 وجدول مرحلة المجموعات لموسم 2026
تأجيل محاكمة البلوجر «مداهم» في نشر محتوى خادش لجلسة 5 مارس
محافظات

حريفة بلدنا.. انطلاق الدورات الرمضانية لكرة القدم بمراكز شباب أسيوط

إيهاب عمر

شهدت مراكز شباب محافظة أسيوط انطلاق ماراثون الدورات الرمضانية لكرة القدم، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وسط مشاركة واسعة من الشباب والنشء، وإقبال جماهيري لافت يعكس المكانة التي تحظى بها الرياضة في الشارع الأسيوطي خلال الشهر الفضيل.

وجاءت أولى فعاليات الماراثون في أجواء رمضانية نابضة بالحيوية بعدد من مراكز الشباب، شملت مراكز شباب ديروط الشريف، ومركز التنمية الشبابية بساحل سليم، ومركز شباب رزقة الدير المحرق بالقوصية، ومركز شباب مسرع بأسيوط، حيث اتسمت المباريات بروح تنافسية عالية، وظهرت مستويات فنية مميزة من الفرق المشاركة، في إطار من الالتزام والانضباط والروح الرياضية.

وأكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أن الفعاليات أُقيمت بتنظيم متميز عكس حجم الجهد المبذول لإنجاح الحدث، مشيرًا إلى أن الأجواء الرمضانية أضفت طابعًا خاصًا على المنافسات، وأسهمت في تعزيز قيم التعاون والعمل الجماعي والمنافسة الشريفة بين اللاعبين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الدورات الرمضانية تأتي ضمن توجهات وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين الشباب، وتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الرياضية خلال الفترة المسائية في شهر رمضان، بما يدعم الترابط المجتمعي ويعزز روح الفريق بين الشباب وأسرهم، وهو ما تعمل على تنفيذه مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة.

وأشار محافظ أسيوط إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية، انطلاقًا من الإيمان بدور الشباب في بناء الوطن، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أسيوط الدورات الرمضانية كرة القدم شهر رمضان المبارك مراكز الشباب وزارة الشباب والرياضة

