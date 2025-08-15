تنسيق الجامعات .. استعد لمستقبل مشرق في مجال الطيران | تفاصيل مهمة

يقدم برنامج إدارة عمليات الطيران بالتعاون مع الشركة القابضة مصر للطيران بكلية السياحة والفنادق في جامعة حلوان فرصة فريدة للطلاب الراغبين في التميز في صناعة الطيران. مصمم لتوفير مزيج مثالي من التعليم الأكاديمي المتخصص والتدريب العملي المكثف، يهدف البرنامج إلى تأهيل خريج قادر على مواجهة تحديات الطيران وإدارة العمليات بكل احترافية.

يعد البرنامج الطلاب بالكثير من المهارات الحيوية التي تضمن لهم النجاح في هذا المجال المتغير والسريع، بدايةً من استخدام المنهج العلمي في حل المشكلات مرورًا بإدارة الأزمات والمواقف الطارئة وصولًا إلى اكتساب آداب وسلوكيات المهنة في السياحة والطيران. لا يقتصر البرنامج على تعليم النظريات الأكاديمية فقط، بل يشمل أيضًا مهارات التعلم الذاتي والتعليم المستمر، بما يضمن تأهيل الطلاب للعمل بفعالية ضمن فريق وفي بيئة عمل ديناميكية.

الى جانب التدريب الصيفي عمليا لمدة شهر بالفرقة الثانية وشهر اخر بالفرقة الثالثة بأكاديمية مصر للطيران للتدريب في برنامج تدريبيي مكثف أعد خصيصا ليتماشى مع اهداف هذا البرنامج الاكاديمي مما يساهم بصورة عملية في تنمية المهارات المهنية اللازمة في الخريج للعمل في مجال الطيران.

المعرفة الفنية والإدارية

ما يميز هذا البرنامج هو تقديمه لجميع المواد التخصصية في مجال الطيران باللغة الإنجليزية، مما يجعل الطلاب مستعدين تمامًا للعمل في بيئة الطيران الدولية. تحت إشراف نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال صناعة الطيران، سيكتسب الطلاب المعرفة الفنية والإدارية التي تؤهلهم للعمل في شركات الطيران، إدارة العمليات بالمطارات، أو في أي مجال آخر يتعلق بصناعة الطيران.

مع التوجه المستمر نحو التطوير والابتكار، يفتح البرنامج أبوابًا واسعة لخريجيه للعمل في شركات الطيران المحلية والدولية، مما يضمن لهم مكانًا رائدًا في واحدة من أكثر الصناعات حيوية في العالم. إذا كنت تطمح للعمل في هذا المجال الرائع، فإن برنامج إدارة عمليات الطيران هو فرصتك لتحقيق حلمك.