حرق مبنى التلفزيون الإيراني في أصفهان | شاهد

شهدت مدينة أصفهان وسط إيران تصعيدا خطيرا بعدما أظهر مقطع فيديو إضرام النيران في مبنى التلفزيون الإيراني من جانب المتظاهرين.

مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس مقتل اثنين من عناصره في اشتباك مسلح مع عناصر انفصالية بمدينة كرمانشاه غربي البلاد.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أظهرت مقاطع فيديو عبر منصات السوشيال ميديا، إضرام المتظاهرين الإيرانيين النيران في الحوزة الدينية بمدينة فرخشهر، التابعة لمحافظة تشهارمحال وبختياري، جنوبي غرب إيران.

ويكشف مقطع الفيديو الذي نشره حساب "إيران إنترناشيونال" على منصة "إكس" اشتعال النيران في الحوزة الدينية بفرخشهر، إلى جانب فراغ الشارع من المارة وانتشار الفوضى.

وفي السياق نفسه، أكد مصدران في العاصمة الإيرانية طهران لشبكة سي بي إس نيوز انقطاع الإنترنت في العاصمة.