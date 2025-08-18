قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهدهما في وضع مخل.. السجن المؤبد لـ ربة منزل وعشيقها أنهيا حياة زوجها بأسيوط
بعد مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرا إلى 12 ظهرا..كيف نظمها القانون؟
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
تعزيز موارد الدولة الدولارية وتمكين القطاع الخاص.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي
كيف تعالج الكسل عن الصلاة وتحافظ على المداومة عليها؟.. روشتة من الإفتاء
خدمات طبية بأعلى المعايير العالمية..الصحة تبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
من أمام معبر رفح.. وزيرة التضامن: دعم مصر لغزة ليس استجابة لأزمة بل جزء أصيل من سياستها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ظهرت الآن.. نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط

نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن رابط نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية يمكن الدخول عليه من خلال الضغط هنا .
 

ضوابط اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026

وكانت قد أعلنت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ضوابط اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026 كما يلي :

  •  الرقم المرجعي للمعاملة في حالة الدفع من خلال انستاباي (هام جدا)
  • صورة إيصال الدفع بقيمة 250 جنيه (سواء السداد على نظام التكنولوجيا التطبيقية أو مراكز التميز أو التعليم المزدوج)
  •  صورة شهادة الميلاد
  •  أي وسيلة لتحقيق الشخصية (بطاقة الرقم القومي إن وجدت كارنيه المدرسة، كارنيه التأمين الصحي، استمارة النجاح مرفق بها صورة)

وأوضحت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم ، أن سبب تحديد مواعيد الاختبارات لبعض الطلاب الأسبوع القادم ، هو انتخابات مجلس الشيوخ ،محذرة من أنه غير مسموح دخول الامتحان حال التخلف عن الموعد المحدد

تفاصيل اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026

 وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يجب على الطلاب اجتياز اختبار الاستعداد والقدرات الذي سيعقد بمراكز التطوير في كل محافظة مؤكدة أن ملامح هذا الاختبار تتمثل فيما يلي :

- يتكون الاختبار من مجموعات أسئلة متنوعة لقياس مدى استعدادات وقدرات الطالب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ويتراوح عدد مفردات الاختبار من 60 سؤالا وزمن الاختبار 60 دقيقة.

 وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على الطلاب سداد مبلغ 250 جنيها رسوم قبل التوجه لأداء الاختبار.

وكانت قد حذرت الصفحة الرسمية لـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك ، من  انتشار عدد من المدارس التى تحمل اسم التكنولوجيا التطبيقية دون انتسابها للمنظومة 

وقالت الصفحة الرسمية لـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية : نؤكد على أبناؤنا الطلاب وأولياء الأمور بأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هى المنشورة على الصفحة الرسمية فقط دون غيرها لذا وجب التنبيه

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ميدو

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

ترشيحاتنا

علي جمعة

علي جمعة: النفس البشرية ليست معصومة من الزلل ويستوي في ذلك الآدميون إلا من اصطفاهم الله لرسالته

المفتي

هل يجوز الإخبار بعيوب الخاطب عند الاستشارة؟ .. المفتي يجيب

مسرح فني

موسكو تحتضن دورة متخصصة في المسرح الروسي للمواهب الشابة من دول بريكس+

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تعديل خط طرد تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

دعاوى قضائية تتهم فولكس فاجن العالمية بالاحتيال في السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد