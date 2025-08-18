ظهرت الآن.. نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن رابط نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية يمكن الدخول عليه من خلال الضغط هنا .



ضوابط اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026

وكانت قد أعلنت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ضوابط اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026 كما يلي :

الرقم المرجعي للمعاملة في حالة الدفع من خلال انستاباي (هام جدا)

صورة إيصال الدفع بقيمة 250 جنيه (سواء السداد على نظام التكنولوجيا التطبيقية أو مراكز التميز أو التعليم المزدوج)

صورة شهادة الميلاد

أي وسيلة لتحقيق الشخصية (بطاقة الرقم القومي إن وجدت كارنيه المدرسة، كارنيه التأمين الصحي، استمارة النجاح مرفق بها صورة)

وأوضحت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم ، أن سبب تحديد مواعيد الاختبارات لبعض الطلاب الأسبوع القادم ، هو انتخابات مجلس الشيوخ ،محذرة من أنه غير مسموح دخول الامتحان حال التخلف عن الموعد المحدد

تفاصيل اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يجب على الطلاب اجتياز اختبار الاستعداد والقدرات الذي سيعقد بمراكز التطوير في كل محافظة مؤكدة أن ملامح هذا الاختبار تتمثل فيما يلي :

- يتكون الاختبار من مجموعات أسئلة متنوعة لقياس مدى استعدادات وقدرات الطالب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ويتراوح عدد مفردات الاختبار من 60 سؤالا وزمن الاختبار 60 دقيقة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على الطلاب سداد مبلغ 250 جنيها رسوم قبل التوجه لأداء الاختبار.

وكانت قد حذرت الصفحة الرسمية لـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك ، من انتشار عدد من المدارس التى تحمل اسم التكنولوجيا التطبيقية دون انتسابها للمنظومة

وقالت الصفحة الرسمية لـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية : نؤكد على أبناؤنا الطلاب وأولياء الأمور بأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هى المنشورة على الصفحة الرسمية فقط دون غيرها لذا وجب التنبيه