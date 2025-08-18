محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بنسبة نجاح 87,75 %

اعتمد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح 87,75 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة و اللغات و المنازل ، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية و غباشي عبدالفتاح رئيس الكنترول بالمديرية .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 23 ألفا و 162 طالبا وطالبة ، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 19 ألفا و666 طالبا وطالبة.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن , مؤكداً حرصه على رفع كفاءة المنظومة التعليمية.