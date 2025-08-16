تحليل نتائج "إي فاينانس" المالية .. كيف ساهمت الشركات التابعة في تعزيز الإيرادات؟

أعلنت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م الحكومية التابعة لوزارة المالية عن نتائجها المالية والتشغيلية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025، حيث حققت المجموعة نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 41% لتصل إلى 3.2 مليار جنيه، مع ارتفاع صافي الربح المعدل بنسبة 65% إلى 1.3 مليار جنيه.

أداء قوي لجميع الشركات التابعة

تسجل المجموعة ارتفاعًا ملحوظًا في الإيرادات، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة 60.5%، محققة 1.6 مليار جنيه. كما شهد هامش الأرباح التشغيلية زيادة ملحوظة بواقع 5.9 نقطة مئوية ليصل إلى 50.1%.

مساهمات رئيسية من القطاعات المختلفة

استمر الأداء القوي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" في دفع نمو الإيرادات، حيث ارتفعت إيراداتها بمعدل 36% لتصل إلى 2.8 مليار جنيه. كما حققت شركات «eNovate» و«خالص» و«eAswaaq» نموًا ملحوظًا في الإيرادات، مما ساهم في تعزيز الأداء العام للمجموعة.

تحقيق أرباح قوية

ارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل 44% إلى 1.1 مليار جنيه، مع تسجيل هامش صافي ربح بنسبة 34%. كما شهد صافي الربح المعدل (بعد خصم المصروفات غير النقدية) ارتفاعًا بنسبة 65.2% ليصل إلى 1.3 مليار جنيه.

تعزيز النمو المستدام

أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، أن الأداء القوي يعكس قدرة إي فاينانس على تحقيق أهدافها التشغيلية والمالية. وأشار إلى أهمية نموذج الأعمال الابتكاري والبنية الرقمية القوية التي تمتلكها المجموعة في السوق المصري.

توقعات مستقبلية واعدة

توقع سرحان استمرار التحسن في الاقتصاد المصري، مما يتيح للمجموعة الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة. كما أشار إلى نجاح استثمارات المجموعة في قطاع السياحة، حيث حققت نتائج متميزة بفضل وجودها في أكثر من 100 مزار سياحي.

خطط إعادة الهيكلة

أوضح سرحان أن المجموعة تعمل على إعادة هيكلة الشركات التابعة بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية، مما يعزز التكامل بين الأنشطة المختلفة ويعظم الاستفادة من الموارد المتاحة.