وفد من الثقافة والمهن التمثيلية يزور نجوى فؤاد في منزلها بعد استغاثتها
رحيل صادم.. وفاة حنفي هليل نجم غزل المحلة بعد صراع مع المرض
بالصور والفيديو.. القصة الكاملة لـ القبض على التيك توكر فراولة وتفاحة
الشاب أخطأ.. وزير السياحة: إحنا بنحمي حقوق الدولة بما فعلناه تجاه فيديو المتحف المصري الكبير
د. محمود عنبر: قمة ألاسكا لم تنتج حلولًا لأوكرانيا.. وسياسات واشنطن ضبابية
وزير السياحة والآثار: وجهت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفيديو الترويجي للمتحف الكبير
حالة الطقس غدا .. «صيف وشتا مع بعض» وتحذير من حر وعواصف وأمطار
وزير السياحة والآثار عن فيديو المتحف المصري الكبير: لست ضد الشاب.. لكن يجب احترام الملكية الفكرية
وزير السياحة: أنا مش شايف إبداع في فيديو الشاب عبد الرحمن عن المتحف المصري الكبير
إنبي ضد وادي دجلة.. الفريق البترولي يحقق الفوز بالدوري
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025
رفض إدانة التطبيع.. جمال عبد الرحيم منتقدا موقف اتحاد الصحفيين العرب
أخبار البلد

تحليل نتائج "إي فاينانس" المالية .. كيف ساهمت الشركات التابعة في تعزيز الإيرادات؟

ابراهيم سرحان
ابراهيم سرحان
أحمد عبد القوى

أعلنت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م الحكومية التابعة لوزارة المالية عن نتائجها المالية والتشغيلية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025، حيث حققت المجموعة نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 41% لتصل إلى 3.2 مليار جنيه، مع ارتفاع صافي الربح المعدل بنسبة 65% إلى 1.3 مليار جنيه.

أداء قوي لجميع الشركات التابعة

تسجل المجموعة ارتفاعًا ملحوظًا في الإيرادات، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة 60.5%، محققة 1.6 مليار جنيه. كما شهد هامش الأرباح التشغيلية زيادة ملحوظة بواقع 5.9 نقطة مئوية ليصل إلى 50.1%.

مساهمات رئيسية من القطاعات المختلفة

استمر الأداء القوي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" في دفع نمو الإيرادات، حيث ارتفعت إيراداتها بمعدل 36% لتصل إلى 2.8 مليار جنيه. كما حققت شركات «eNovate» و«خالص» و«eAswaaq» نموًا ملحوظًا في الإيرادات، مما ساهم في تعزيز الأداء العام للمجموعة.

تحقيق أرباح قوية

ارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل 44% إلى 1.1 مليار جنيه، مع تسجيل هامش صافي ربح بنسبة 34%. كما شهد صافي الربح المعدل (بعد خصم المصروفات غير النقدية) ارتفاعًا بنسبة 65.2% ليصل إلى 1.3 مليار جنيه.

تعزيز النمو المستدام

أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، أن الأداء القوي يعكس قدرة إي فاينانس على تحقيق أهدافها التشغيلية والمالية. وأشار إلى أهمية نموذج الأعمال الابتكاري والبنية الرقمية القوية التي تمتلكها المجموعة في السوق المصري.

توقعات مستقبلية واعدة

توقع سرحان استمرار التحسن في الاقتصاد المصري، مما يتيح للمجموعة الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة. كما أشار إلى نجاح استثمارات المجموعة في قطاع السياحة، حيث حققت نتائج متميزة بفضل وجودها في أكثر من 100 مزار سياحي.

خطط إعادة الهيكلة

أوضح سرحان أن المجموعة تعمل على إعادة هيكلة الشركات التابعة بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية، مما يعزز التكامل بين الأنشطة المختلفة ويعظم الاستفادة من الموارد المتاحة.

مال مالى سرحان

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

التعدين

فطر يقتنص الذهب.. اكتشاف علمي يغير مستقبل التعدين | تفاصيل مشوقة

عين ساطعة من الفضاء

عين ساطعة من الفضاء تحير العلماء.. تنظر نحو الأرض| ما القصة؟

درجات الحرارة

موجات الحر الطويلة خطر قاتل يزداد بقوة.. ما القصة؟

بالصور

زيادة الإنتاجية.. أسباب مهمة لتركيب التكييف في مكان العمل

شاومي تنصح مستهلكي عرباتها بشراء سيارات تسلا .. ما السر؟

لو اتسممت بعد وجبة ملوثة.. خطوات إسعاف منزلي سريعة تنقذك قبل الوصول للمستشفى

ليلة عيد الزواج تتحول إلى كارثة.. مفاجأة صادمة في أولى حلقات "بتوقيت 2028"

ايمان عبد اللطيف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

ايمان عبد اللطيف

متصورة في غرفة نومي.. تفاصيل اعترافات بوسي الأسد

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

