تعرف على نتائج اليوم الثاني في المرحلة الأولى ببطولة الجمهورية للشراع

استمرت منافسات المرحلة الأولى، ببطولة الجمهورية للشراع للموسم الرياضي 2025/2026، والتي تقام بنادي اليخت المصري بالإسكندرية خلال الفترة من 14 إلى 19 أغسطس الجاري.

وشهد اليوم الثاني منافسات شرسة في طراز ilca 4 وطراز Ilca 7،وIq foil.

وتواجد في المراكز الثلاثة الأولى بمنافسات اليوم الثاني حتى الآن كل من:

طراز الـ ilca 4

1.كرمة وليد "نادي يخت إسكندرية"

2.تميم رجائي "نادي المعادي الرياضي واليخت"

3.علي أحمد "هيئة قناة السويس".

Ilca 7

1.عمر الزيني "هيئة قناة السويس"

2.فادي وليد "نادي المعادي الرياضي واليخت"

3.أحمد عماد " هيئة قناة السويس".

Iq foil

1.إياد رجائي "نادي يخت إسكندرية"

2.فهد محمد "نادي يخت إسكندرية"

3.محمد مجدي نادي المعادي الرياضي واليخت".

وتشهد البطولة مشاركة طرازات، "الأوبتمست - ILCA بأنواعه- الألواح الشراعية طراز Techno - الألواح الشراعية طراز (IQ) Foil".

ويشارك في فعاليات البطولة 6 هيئات وهي، نادي اليخت المصري بالإسكندرية- هيئة قناة السويس- نادي يخت القاهرة - نادي المعادي الرياضي واليخت - نادي المصري للتجديف- جمعية الكشافة البحرية بالجيزة.

ويشارك في البطولة حوالي 60 لاعبًا ولاعبة في كافة الطرازات.