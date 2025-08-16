تعرف على نتائج اليوم الثاني في المرحلة الأولى ببطولة الجمهورية للشراع

استمرت منافسات المرحلة الأولى، ببطولة الجمهورية للشراع للموسم الرياضي 2025/2026، والتي تقام بنادي اليخت المصري بالإسكندرية خلال الفترة من 14 إلى 19 أغسطس الجاري.
وشهد اليوم الثاني منافسات شرسة في طراز ilca 4 وطراز Ilca 7،وIq foil.
وتواجد في المراكز الثلاثة الأولى بمنافسات اليوم الثاني حتى الآن كل من:
- طراز الـ ilca 4
1.كرمة وليد "نادي يخت إسكندرية"
2.تميم رجائي "نادي المعادي الرياضي واليخت"
3.علي أحمد "هيئة قناة السويس".
- Ilca 7
1.عمر الزيني "هيئة قناة السويس"
2.فادي وليد "نادي المعادي الرياضي واليخت"
3.أحمد عماد " هيئة قناة السويس".
- Iq foil
1.إياد رجائي "نادي يخت إسكندرية"
2.فهد محمد "نادي يخت إسكندرية"
3.محمد مجدي نادي المعادي الرياضي واليخت".
وتشهد البطولة مشاركة طرازات، "الأوبتمست - ILCA بأنواعه- الألواح الشراعية طراز Techno - الألواح الشراعية طراز (IQ) Foil".
ويشارك في فعاليات البطولة 6 هيئات وهي، نادي اليخت المصري بالإسكندرية- هيئة قناة السويس- نادي يخت القاهرة - نادي المعادي الرياضي واليخت - نادي المصري للتجديف- جمعية الكشافة البحرية بالجيزة.
ويشارك في البطولة حوالي 60 لاعبًا ولاعبة في كافة الطرازات.