وزير الرياضة ينعى دينا علاء لاعبة فريق سموحة للجودو

نعى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى، "دينا علاء" لاعبة الجودو بنادي سموحة، والتي رحلت عن عالمنا إثر حادث أليم.

وأعرب وزير الرياضة، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة وأسرتها الرياضية، مؤكدا أن الوسط الرياضي فقد موهبة واعدة في لعبة الجودو.

وتقدم وزير الرياضة بخالص العزاء لمجلس إدارة نادي سموحة، وأجهزة اللعبة، وزميلات اللاعبة، داعياً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأعلن نادي سموحة مصرع دينا علاء لاعبة الجودو إثر تعرضها لحادث أليم.

ونعى مجلس إدارة سموحة، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، اللاعبة، في بيان رسمي، نشره على منصات النادي، معربًا عن خالص تعازيه لأسرة الفقيدة وللأسرة الرياضية المصرية.

وذكر البيان أن دينا علاء كانت من أبرز لاعبات فريق الجودو بالنادي، وأن وفاتها تعتبر خسارة كبيرة للرياضة المصرية.