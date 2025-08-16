قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع ألسنة اللهب من مخزن وسط عقارين مأهولين بالسكان في بولاق أبو العلا
وزير الرياضة ينعى دينا علاء لاعبة فريق سموحة للجودو
الأهلي يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة اعتراضًا على طرد محمد هاني
قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء شقته؟
قالك إنتِ طالق بس شفهي..هل الطلاق صحيح؟
خطة النواب: إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج عوضت خسائر قناة السويس
أول تعليق من مهاجم بورنموث بعد الإساءة العنصرية في أنفيلد
رئيس الوزراء يعلن إجراءات عاجلة بشأن الإيجار القديم خلال اجتماع المحافظين
أضرار النوم مع التكييف.. 5 مشاكل صحية كيف تنجو من متاعبها؟
سعر الذهب مساء اليوم السبت 16-8-2025
أمل الحناوي: مصر تقود خطة عربية إسلامية لإعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار
الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق بولاق أبو العلا.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة اعتراضًا على طرد محمد هاني

طرد محمد هاني
طرد محمد هاني
إسلام مقلد

تقدمت إدارة النادي الأهلي بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة، تطالب فيها بمراجعة قرار طرد اللاعب محمد هاني، قائد الفريق، خلال المباراة الأخيرة أمام فاركو بالدوري، معتبرة أن القرار لم يكن صحيحًا وأنه جاء في ظروف لا تعكس أي تعمد لإضاعة الوقت أو مخالفة تستحق البطاقة الحمراء.

وأوضحت إدارة الأهلي في شكواها أن لحظة استبدال هاني جاءت في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، والفريق كان متقدمًا برباعية نظيفة، وهو ما ينفي تمامًا وجود أي دافع لإهدار الوقت، خاصة أن الأهلي لا يلجأ إلى مثل هذه الأساليب في أي من مبارياته.

وأضاف النادي أن محمد هاني، باعتباره قائد الفريق، كان مُلزمًا بتسليم شارة القيادة إلى أحد زملائه أثناء خروجه من الملعب، وهو ما قام به بالفعل بتسليمها لأقرب لاعب بجواره، وذلك بشكل طبيعي ودون تعطيل اللعب، إلا أن الحكم اعتبر الأمر إضاعة للوقت وأشهر البطاقة الحمراء في وجهه.

وشدد الأهلي في خطابه إلى اتحاد الكرة على أن الطرد يؤثر على الفريق في المباريات المقبلة، نظرًا لغياب هاني عن المشاركة، وطالب بضرورة مراجعة القرار من قِبل لجنة الحكام برئاسة رئيسها الحالي، خاصة أن الواقعة مثبتة بالفيديو ويمكن العودة إليها للتأكد من أن ما حدث لم يكن يستوجب الطرد.

النادي الأهلي الأهلي اتحاد الكرة طرد اللاعب محمد هاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

أرشيفية

انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي من الدنمارك

أرشيفية

واشنطن تتوسط بين إسرائيل والأمم المتحدة بشأن أنشطة صندوق غزة الإنساني

صورة تعبيرية

تقارير عبرية تكشف كيف يمكن لإسرائيل استغلال أزمة العطش في إيران

بالصور

رخيصة جدا.. مادة غير متوقعة تعالج مشاكل البشرة في الصيف

مشاكل البشرة
مشاكل البشرة
مشاكل البشرة

لن تعانى من زيادة الوزن أو السكر أو القلب عند تناول هذه الحبوب .. اكتشفها

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

بملايين الدولارات.. سرقة أغلى سيارات شيفروليه من داخل مصنع بأمريكا

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

أضرار النوم مع التكييف.. 5 مشاكل صحية كيف تنجو من متاعبها؟

أضرار النوم مع التكييف
أضرار النوم مع التكييف
أضرار النوم مع التكييف

فيديو

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

المزيد