الأهلي يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة اعتراضًا على طرد محمد هاني

تقدمت إدارة النادي الأهلي بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة، تطالب فيها بمراجعة قرار طرد اللاعب محمد هاني، قائد الفريق، خلال المباراة الأخيرة أمام فاركو بالدوري، معتبرة أن القرار لم يكن صحيحًا وأنه جاء في ظروف لا تعكس أي تعمد لإضاعة الوقت أو مخالفة تستحق البطاقة الحمراء.

وأوضحت إدارة الأهلي في شكواها أن لحظة استبدال هاني جاءت في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، والفريق كان متقدمًا برباعية نظيفة، وهو ما ينفي تمامًا وجود أي دافع لإهدار الوقت، خاصة أن الأهلي لا يلجأ إلى مثل هذه الأساليب في أي من مبارياته.

وأضاف النادي أن محمد هاني، باعتباره قائد الفريق، كان مُلزمًا بتسليم شارة القيادة إلى أحد زملائه أثناء خروجه من الملعب، وهو ما قام به بالفعل بتسليمها لأقرب لاعب بجواره، وذلك بشكل طبيعي ودون تعطيل اللعب، إلا أن الحكم اعتبر الأمر إضاعة للوقت وأشهر البطاقة الحمراء في وجهه.

وشدد الأهلي في خطابه إلى اتحاد الكرة على أن الطرد يؤثر على الفريق في المباريات المقبلة، نظرًا لغياب هاني عن المشاركة، وطالب بضرورة مراجعة القرار من قِبل لجنة الحكام برئاسة رئيسها الحالي، خاصة أن الواقعة مثبتة بالفيديو ويمكن العودة إليها للتأكد من أن ما حدث لم يكن يستوجب الطرد.