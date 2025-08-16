وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يشاركان البطل أحمد الجندي فرحته بزفافه

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، البطل الأولمبي وبطل الخماسي الحديث أحمد أسامة الجندي فرحته بزفافه على الدكتورة مريم عامر.

ويُعد أحمد الجندي واحدًا من أبرز نجوم الرياضة المصرية، حيث حقق ميدالية فضية أولمبية في طوكيو 2020، بالإضافة إلى إنجازات عديدة في بطولات العالم للخماسي الحديث، ليصبح أحد النماذج المشرفة للرياضة المصرية.

وحرص وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية على تقديم التهاني للعروسين، متمنيين لهما حياة زوجية سعيدة، مؤكدين اعتزاز الدولة المصرية بما يقدمه الجندي من إنجازات رفعت اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.