نتائج بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية.. القناة في المركز الأول

اختتم الاتحاد المصري للتجديف منافسات بطولة كأس مصر للتجديف لموسم 2024 – 2025، والتي استضافتها مدينة الإسماعيلية على مدار يومي الجمعة والسبت 15 و16 أغسطس 2025، بمشاركة 6 أندية وبحضور 346 لاعبًا ولاعبة من مختلف المراحل العمرية.

شهدت البطولة منافسات قوية عكست ارتفاع المستوى الفني للاعبين والأندية، وجاء نادي القناة في المركز الأول ضمن الأندية المشاركة برصيد 22 ميدالية ذهبية، وفي المركز الثاني نادي المعادي برصيد 8 ميداليات ذهبية، فيما جاء نادي طلائع الجيش في المركز الثالث برصيد 6 ميداليات ذهبية.

قام بتوزيع جوائز البطولة الكابتن مصطفى العطار عضو مجلس إدارة الاتحاد، والأستاذ إيهاب زارع عضو مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب عدد من مسئولي الاتحاد.

كما وجه رئيس الاتحاد اللواء شريف القماطي ونائبه القبطان محمد سلامة الشكر والتهنئة لجميع المشاركين، مثمنين الجهود المبذولة من الأندية واللاعبين واللاعبات التي أسهمت في نجاح البطولة، والتي تعد محطة مهمة في إعداد عناصر المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة.