أول تعليق من مهاجم بورنموث بعد الإساءة العنصرية في أنفيلد

وجه مهاجم بورنموث، أنطوان سيمينيو، الشكر لزملائه في الفريق، وليفربول، وحكام المباراة على دعمهم بعد أن أبلغ اللاعب الغاني الدولي عن تعرضه لإساءة عنصرية خلال المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة على ملعب أنفيلد.

وتعرض سيمينيو لاعتداء من أحد المشجعين خلال الشوط الأول، مما دفع الحكم أنتوني تايلور إلى إيقاف اللعب لمعالجة الحادثة، وتحدث تايلور مع كل من المديرين وقائدي الفريقين قبل استئناف اللعب.

وأعلنت شرطة ميرسيسايد لاحقًا أن رجلاً يبلغ من العمر 47 عامًا طُرد من ملعب أنفيلد بعد ورود تقارير عن إساءة عنصرية، مضيفةً أن التحقيق جارٍ.

وكتب سيمينيو على إنستجرام: "ستبقى ذكرى الليلة الماضية في أنفيلد عالقة في ذهني إلى الأبد - ليس بفضل كلمات شخص واحد، بل بفضل تضامن عائلة كرة القدم بأكملها".

وأضاف: "إلى زملائي في بورنموث الذين دعموني في تلك اللحظة، وإلى لاعبي ومشجعي ليفربول الذين أظهروا شخصيتهم الحقيقية، وإلى مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز الذين تعاملوا مع الأمر باحترافية - شكرًا لكم.

وأظهرت كرة القدم أفضل ما لديها في اللحظة الحاسمة، مع تقدم ليفربول بنتيجة 2-0، سجل سيمينيو هدفين في الشوط الثاني ليعادل النتيجة قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدفين في الدقائق الأخيرة ليفوزوا 4-2.

وتابع: "كان تسجيل هذين الهدفين بمثابة التحدث باللغة الوحيدة التي تعني الكثير على أرض الملعب. لهذا السبب ألعب - من أجل لحظات كهذه، من أجل زملائي في الفريق، من أجل كل من يؤمن بجمال هذه اللعبة.

واختتم: “رسائل الدعم الغامرة من جميع أنحاء عالم كرة القدم تُذكرني بحبي لهذه الرياضة. نواصل التقدم معًا".