بهدف صلاح.. ليفربول يكتسح بورنموث برباعية في الدوري الإنجليزي

اكتسح فريق ليفربول نظيره بورنموث، برباعية مقابل هدفين، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت رباعية ليفربول عن طريق هوجو إيكيتيكي وكودي جاكبو وفيديريكو كييزا ومحمد صلاح في الدقائق 37، 49، 88، 90+4.

فيما جاءت ثنائية بورنموث عن طريق أنطوان سيمنيو في الدقيقتين 64، 76.



وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:



حارس المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جيريمي فيريمبونج، وفيرجيل فان دايك، وإبراهيما كوناتي، كيركيز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، وماك إليستير، وفلوريان فريتز.

خط الهجوم: محمد صلاح، وهوجو إيكتيكي، وكودي جاكبو.