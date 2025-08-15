الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتقدم بهدف على بورنموث في الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول بهدف نظيف، على نظيره بورنموث، في الشوط الأول، من مباراتهما في افتتاحية الدوري الإنجليزي (البريميرليج).

وجاء هدف ليفربول عن طريق هوجو إيكيتيكي في الدقيقة 37.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري محمد صلاح، في خط الهجوم، بالإضافة إلى الصفقات الجديدة مثل فلوريان فيرتز وهوجو إيكيتيكي.



وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جيريمي فيريمبونج، وفيرجيل فان دايك، وإبراهيما كوناتي، كيركيز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، وماك إليستير، وفلوريان فريتز.

خط الهجوم: محمد صلاح، وهوجو إيكتيكي، وكودي جاكبو.