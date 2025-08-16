قبل المباراة الافتتاحية.. تسجيل ثنائي برشلونة في سجلات الدوري الإسباني

تم تسجّيل مهاجم برشلونة الجديد، ماركوس راشفورد، وحارس المرمى خوان جارسيا، في الوقت المناسب للمشاركة في المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري الإسباني ضد مايوركا يوم السبت.

أعلن برشلونة أن راشفورد وغارسيا سينضمان إلى تشكيلة المدرب هانسي فليك في رحلة مايوركا، بعدما انضم راشفورد الشهر الماضي من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، بينما انضم غارسيا من إسبانيول في يونيو.

وبسبب مشاكل اللعب المالي النظيف، سارع النادي الكتالوني إلى التعاقد مع لاعبين جدد، بعد أن أنفق على التعاقدات والأجور أكثر مما حققه من إيرادات لعدة مواسم.

تُعرض الآن ملفات تعريف لاعبي راشفورد وجارسيا على موقع الليغا الإلكتروني، على الرغم من غياب ملفات تعريف جيرارد مارتن وحارس المرمى فويتشيك تشيزني، ما يشير إلى أن برشلونة قد يُعجّل في إتمام التعاقدات إذا لم يتمكن من إتمامها دفعة واحدة.

خفف برشلونة جزءًا من مشاكله المتعلقة بتسجيل اللاعبين بعد مفاوضات داخلية شملت القائد مارك أندريه تير شتيغن.

رفض الحارس الألماني في البداية توقيع اتفاقية إجازة طبية طويلة الأمد تُغطي 80% من راتبه وتُساعد النادي على الالتزام بالقواعد المالية.

غاب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد الجراحة، وفقد شارة القيادة قبل أن يستعيدها بعد الموافقة على الاتفاقية.