قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط مسيرة إسرائيلية على سطح مستشفى فى بنت جبيل جنوب لبنان
الاتحاد الدولي: مقتـ.ل 238 صحفياً في غزة جريمة حرب كاملة الأركان
حفرنا قبرنا بأنفسنا.. اعترافات عبرية بانهيار صورة إسرائيل في العالم
حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين حزب الله: لا سيادة لبنانية دون المقاومة المانعة لإقامة المستوطنات
زيلينسكي: نعتمد على أمريكا .. وحان الوقت لإنهاء الحرب الأوكرانية
سقوط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالإسكندرية|فيديو
تعبئة مساعدات غزة وتصنيفها وتكويدها برعاية منظمة نيلسون مانديلا | صور
الأهلي ضد السد.. قرعة نارية من دوري أبطال آسيا
باكستان .. تحطم مروحية إنقاذ في عمليات إغاثة لمتضررين من الفيضانات
أخبار التكنولوجيا| واتساب تتهم روسيا بمحاولة حجب التواصل عن المستخدمين.. روبوت Meta AI يغازل الأطفال ويدلي بنصائح طبية زائفة
وفد منظمة الحكماء يزور مراكز الهلال الأحمر لتعبئة المساعدات ومعبر رفح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من فليك على تسجيل راشفورد بـ برشلونة

راشفورد
راشفورد
مجدي سلامة

يثق هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، في قدرة ناديه على تسجيل لاعبين أساسيين، بمن فيهم اللاعبان الجديدان خوان جارسيا وماركوس راشفورد، في الوقت المناسب لمباراة ريال مايوركا الافتتاحية للدوري الإسباني يوم السبت، على الرغم من استمرار مشاكل اللعب المالي النظيف.

لا يزال بطل إسبانيا يُكافح لتسجيل اللاعبين بسبب القواعد المالية الصارمة للدوري الإسباني، بعد أن أنفق على التعاقدات والأجور أكثر مما حققه من إيرادات لعدة مواسم.

قال فليك للصحفيين يوم الجمعة: "بالنسبة لي، الوضع الحالي، كما تتخيلون، لست سعيدًا به. لكنني أعرف الوضع جيدًا، وأثق بالنادي".

وواصل: "علينا الانتظار حتى الغد. كان الوضع نفسه في الموسم الماضي، سنركز على ما يمكننا تغييره وما في أيدينا. أما الأمور الأخرى، فأنا أثق بالنادي".

تعاقد برشلونة مع حارس المرمى غارسيا من غريمه المحلي إسبانيول في يونيو، بينما مدد فويتشيك تشيزني عقده، لكن لم يُسجل أيٌّ من اللاعبين بعد.

حُلّت مشكلة تسجيل اللاعبين التي يعاني منها النادي جزئيًا من خلال مناورات داخلية دراماتيكية شملت القائد مارك أندريه تير شتيجن.

رفض حارس المرمى الألماني في البداية توقيع اتفاقية إجازة طبية طويلة الأمد تُغطي 80% من راتبه وتُساعد النادي على الالتزام بالقواعد المالية.

بعد غيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر على الأقل بسبب خضوعه لعملية جراحية، جُرّد من شارة القيادة قبل أن تُعاد إليه بعد موافقته النهائية على الاتفاقية.

قال فليك: "أعتقد أن أهم شيء هو أن يتحدث الجميع معًا. تحدث مارك والنادي معًا".

وأكمل: "أهم شيء بالنسبة لي ولمارك وللنادي هو عودته. لقد أثبت لسنوات عديدة أنه حارس مرمى رائع، والأهم هو عودته وجاهزيته للعب. سنساعده جميعًا، كلنا إلى جانبه".

فليك برشلونة راشفورد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

ترشيحاتنا

خطبة الجمعة

إمام المسجد النبوي: العلم حياة القلوب وطلبه قربة وبذله صدقة ومدارسته عبادة

خطيب الأوقاف

خطيب الأوقاف يكشف عن مهن وأعمال الأنبياء في الإسلام.. فيديو

خطيب الأوقاف

خطيب الأوقاف: الإسلام أعلى من قيمة العمل وكان سمة في حياة الأنبياء.. فيديو

بالصور

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

فيديو

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد