أول تعليق من فليك على تسجيل راشفورد بـ برشلونة

يثق هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، في قدرة ناديه على تسجيل لاعبين أساسيين، بمن فيهم اللاعبان الجديدان خوان جارسيا وماركوس راشفورد، في الوقت المناسب لمباراة ريال مايوركا الافتتاحية للدوري الإسباني يوم السبت، على الرغم من استمرار مشاكل اللعب المالي النظيف.

لا يزال بطل إسبانيا يُكافح لتسجيل اللاعبين بسبب القواعد المالية الصارمة للدوري الإسباني، بعد أن أنفق على التعاقدات والأجور أكثر مما حققه من إيرادات لعدة مواسم.

قال فليك للصحفيين يوم الجمعة: "بالنسبة لي، الوضع الحالي، كما تتخيلون، لست سعيدًا به. لكنني أعرف الوضع جيدًا، وأثق بالنادي".

وواصل: "علينا الانتظار حتى الغد. كان الوضع نفسه في الموسم الماضي، سنركز على ما يمكننا تغييره وما في أيدينا. أما الأمور الأخرى، فأنا أثق بالنادي".

تعاقد برشلونة مع حارس المرمى غارسيا من غريمه المحلي إسبانيول في يونيو، بينما مدد فويتشيك تشيزني عقده، لكن لم يُسجل أيٌّ من اللاعبين بعد.

حُلّت مشكلة تسجيل اللاعبين التي يعاني منها النادي جزئيًا من خلال مناورات داخلية دراماتيكية شملت القائد مارك أندريه تير شتيجن.

رفض حارس المرمى الألماني في البداية توقيع اتفاقية إجازة طبية طويلة الأمد تُغطي 80% من راتبه وتُساعد النادي على الالتزام بالقواعد المالية.

بعد غيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر على الأقل بسبب خضوعه لعملية جراحية، جُرّد من شارة القيادة قبل أن تُعاد إليه بعد موافقته النهائية على الاتفاقية.

قال فليك: "أعتقد أن أهم شيء هو أن يتحدث الجميع معًا. تحدث مارك والنادي معًا".

وأكمل: "أهم شيء بالنسبة لي ولمارك وللنادي هو عودته. لقد أثبت لسنوات عديدة أنه حارس مرمى رائع، والأهم هو عودته وجاهزيته للعب. سنساعده جميعًا، كلنا إلى جانبه".